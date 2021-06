GoPro, le nuove API espandono le funzioni delle action cam

GoPro ha recentemente aperto il suo sistema di telecamere con GoPro Labs, consentendo agli utenti di aggiungere funzionalità sperimentali, come l’acquisizione di filmati con il rilevamento del movimento: ora, l’azienda sta per fare un ulteriore passo in avanti con l’introduzione delle API Open GoPro per Hero 9 Black. Ecco a cosa porteranno.

Con queste nuove API GoPro, gli sviluppatori potranno accedere alle seguenti funzionalità di Hero 9 Black: connettività wireless, comando e controllo della fotocamera, stato della fotocamera, anteprima della fotocamera, e trasferimento di supporti su scheda SD. È già stato utilizzato da alcune aziende per implementare nuove funzioni. Ad esempio, Huami ha già sfruttato questa API per incorporare il controllo wireless nei suoi smartwatch Amazfit. Ancora, le API sono stata utilizzate per far funzionare una GoPro su un drone FPV usando Orqa FPV, e persino Sena ha sviluppato un sistema per controllare Hero 9 Black usando i comandi vocali.

Altre aziende che utilizzano le API includono Pixellot, che ha creato il controllo GoPro wireless per le trasmissioni sportive, e Centurion Boats, che consente di controllare la videocamera in modalità wireless dallo schermo del timone di una barca. Le possibilità sono piuttosto ampie per una fotocamera così piccola e versatile e, secondo le pagine demo di GoPro, supporta Python, Csharp, Swift e CC++.

Insieme alle API, GoPro ha rilasciato l’aggiornamento 1.6 del firmware della fotocamera per Hero9 Black, da effettuare direttamente dall’app Quik di GoPro e su GoPro.com. Le nuove funzionalità includono una migliore accensione e spegnimento della fotocamera, connettività dell’app Quik, sensibilità del touch screen nei menu e nelle impostazioni e maggiore affidabilità quando si utilizza il telecomando per controllare la fotocamera. Tutte le action cam e gli accessori ufficiali GoPro sono disponibili nello store ufficiale disponibile da questa pagina di Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di GoPro, delle action cam e accessori di questo marchio sono disponibili da questa pagina.