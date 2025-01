L’app Fotocamera di iOS 19 con design ispirato a visionOS

Pubblicità

In iOS 19, il sistema operativo per iPhone che Apple dovrebbe presentare in anteprima a giugno e rilasciare in versione definitiva a settembre/ottobre, vedremo l’app Fotocamera riprogettata con elementi di design chiaramente ispirati a visionOS (il sistema operativo di Vision Pro).

A riferirlo è il “leaker” Jon Prosser che nel canale YouTube Front Page Tech mostra un video di come dovrebbe presentarsi la nuova versione dell’app Fotocamera.

Prosser afferma di avere ricevuto un filmato che mostra all’opera la nuova app Fotocamera ma avrebbe deciso di ricreare il video per proteggere la sua fonte. Secondo il leaker l’app Fotocamera sarà molto più fluida, mostrerà menu translucidi per i vari controlli, con un design che nel complesso ricorda quello dell’interfaccia di visionOS.

Controlli dedicati permettono di passare da una modalità di fotocamera all’altra, scegliendo tra le categorie foto e video, con opzioni per registrare video spaziali, attivare il timer, ecc. Dall’alto dello schermo è possibile modificare impostazioni quali la risoluzione e il frame rate. Non mancano i consueti pulsanti per passare alla galleria o scattare selfie.

Come è possibile vedere nel filmato, ammesso che quanto indicato da Prosser sia vero, il risultato finale è un design nel complesso più semplice e pulito, e lascia maggiore spazio all’inquadratura, rispetto a quanto avviene ora con iOS 18.

Già in precedenza sono circolate indiscrezioni secondo le quali Apple intende rivedere il design di iOS, integrando alcuni elementi presi in prestito da visionOS, scelta che sarebbe stata prevista iniziare da iOS 18 ma evidentemente è stata rimandata.

Queste indiscrezioni sono da prendere con le molle, ma l’adozione di elementi di visionOS potrebbe essere una buona scelta: l’interfaccia di Apple Vision Pro è molto intuitiva, semplificata al massimo per consentire all’utente di interagire usando gli occhi, le mani e la voce.

Se tutto procede come di consueto, Apple dovrebbe presentare l’anteprima di iOS 19 alla WWDC (conferenza sviluppatori di giugno), distribuire le beta a sviluppatori e beta tester, e rilasciare la versione definitiva per tutti a fine settembre / inizio ottobre.x