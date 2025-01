Il tuo iPhone potrà essere aggiornato ad iOS 19?

Pubblicità

Anche se ancora il rilascio di iOS 19 è lontano, si inizia a parlare già della compatibilità di iOS 19. Anche perché, a metà anno, dovrebbe esserci il consueto rilascio delle diverse versioni beta, pubbliche e private, che porteranno poi al rilascio definitivo verso l’autunno prossimo. Ecco, allora, chi dovrebbe poter installare iOS 19.

E’ il sito francese iPhoneSoft.fr a tentare di ipotizzare la compatibilità di iOS 19. Stando a queste prime indiscrezioni, tutti i dispositivi compatibili con iOS 18 dovrebbero poter installare iOS 19.

Un’indiscrezione proveniente da una fonte interna afferma che iOS 19 potrà essere installato su tutti gli iPhone che supportano iOS 18, il che significa che i seguenti modelli riceveranno l’aggiornamento:

– iPhone 16

– iPhone 16 Plus

– iPhone 16 Pro

– iPhone 16 Pro Max

– iPhone 15

– iPhone 15 Plus

– iPhone 15 Pro

– iPhone 15 Pro Max

– iPhone 14

– iPhone 14 Plus

– iPhone 14 Pro

– iPhone 14 Pro Max

– iPhone 13

– iPhone 13 mini

– iPhone 13 Pro

– iPhone 13 Pro Max

– iPhone 12

– iPhone 12 mini

– iPhone 12 Pro

– iPhone 12 Pro Max

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone SE (2ª generazione o successiva)

Se così fosse, anche dispositivi particolarmente datati, come iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR, rilasciati nel settembre 2018, potrebbero accedere al nuovo sistema operativo. Certo, Apple ci ha ormai abituato ad una compatibilità estesa, anche se poi alcune funzioni dell’OS potrebbero essere limitate solo ai dispositivi più recenti e dunque, alcune delle nuove funzionalità di iOS 19 potrebbero non essere disponibili sui modelli più vecchi.

Se queste informazioni venissero confermate, sarebbe il secondo anno consecutivo in cui Apple non elimina alcun modello dalla lista dei dispositivi supportati con un aggiornamento principale di iOS. Infatti, iOS 18 è compatibile con gli stessi dispositivi di iOS 17.

In precedenza, con l’arrivo di iOS 17, Apple aveva interrotto il supporto per iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

La prima versione beta di iOS 19 dovrebbe essere rilasciata nel mese di giugno, mentre il lancio ufficiale al pubblico è previsto per settembre. Tra le funzionalità più attese di iOS 19 si vocifera di un’app Fotocamera ridisegnata e un significativo miglioramento di Siri con funzionalità simili a quelle che attualmente offre ChatGPT.