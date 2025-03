iOS 19 e macOS 16 avranno una nuova interfaccia ispirata a visionOS

Pubblicità

Apple sta preparando la riprogettazione visiva dei suoi sistemi operativi: su iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16 dovremmo vedere un design del tutto nuovo, con elementi dell’interfaccia ispirati a visionOS.

Alan Dye, responsabile del design in Apple, vorrebbe maggiore coerenza tra le varie piattaforme. Lo stile di icone, menu, finestre e pulsanti dovrebbe diventare identico o molto più coerente tra iPhone, iPad e Mac.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg spiegando che Apple sta preparando “la più drastica revisione software” nella storia dell’azienda, al fine di trasformare l’interfaccia di iPhone, iPad e Mac per una nuova generazione di utenti (Gurman non menziona tvOS e watchOS ma è probabile che cambiamenti nel look riguarderanno anche questi sistemi operativi).

Nell’ambito dei cambiamenti previsti, Apple sta lavorando per semplificare le modalità con le quali l’utente naviga e controlla i dispositivi, ha riferito una non meglio identificata persona all’interno dell’azienda, parlando in un progetto di design vagamente ispirato a quello di visionOS.

Secondo Apple, una nuova e innovativa interfaccia può stimolare la domanda dopo il rallentamento generale post-pandemia nella spesa in tecnologia, spingendo una crescita che sta tornando gradualmente a crescere.

I cambiamenti grafici dovrebbero essere implementati su iOS e iPadOS 19 – nome in codice “Luck“, e in macOS 16 – nome in codice “Cheer” e prevedono altre novità oltre a nuovo linguaggio di design e aggiustamenti estetici. Gurman parla del più importante cambiamento per Mac dopo quanto visto con Big Sur nel 2020, e per iPhone il più importante sin dai tempi di iOS 7 nel 2013.

Con ogni probabilità le novità in questione verranno presentate alla Worldwide Developers Conference (WWDC) di giugno, e potrebbero essere di aiuto per permettere a Apple di lavorare intanto su funzionalità AI (in particolare quelle che riguardano Siri) che ha dovuto rimandare.

Il design del software in Apple è supervisionato da Alan Dye, dirigente di lunga data che in precedenza ha lavorato con brand nel settore moda; più di dieci anni fa fu scelto da Jony Ive per contribuire al sistema operativo di Apple Watch e al design di iOS 7. Con la partenza di Ive nel 2019, la figura di Dye è diventata più importante in Apple e ora supervisiona oltre 300 persone, un gruppo che si occupa di cose quali il look dei sistemi operativi e anche dei relativi suoni. Dye fa riferimento a Jeff Williams, Chief Operating Officer di Apple, e lavora insieme a Molly Anderson, dirigente dell’azienda responsabile industrial e hardware design.

Voci di possibili cambiamenti nell’interfaccia di iOS erano già circolate in precedenza: lo youtuber Jon Prosser, la cui affidabilità in termini di indiscrezioni è altalenante, aveva già anticipato che la prossima versione dell’app Fotocamera sarebbe andata in questa direzione.