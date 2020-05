Grand Theft Auto 5 è gratis: è boom per GTA e il server va in tilt

Ora o mai più: l’edizione per PC Windows di Grand Theft Auto Five in versione Premium Edition si può scaricare gratuitamente fino al 21 maggio. Si tratta del più recente capitolo della conclamata saga di Rockstar Games, in una edizione speciale che include un bonus di 1.000.000 di GTA$, la campagna single player ma soprattutto la modalità multigiocatore online che, proprio a causa della promozione in corso, sta registrando un’impennata incredibile di accessi.

Tanti, tantissimi giocatori che hanno scaricato il gioco e stanno tentando di giocare online, non senza incontrare diversi problemi causati dall’enorme afflusso di utenti che i server non riescono a gestire. Si tratta di un problema temporaneo che la Epic Games sta cercando di risolvere, un rallentamento che tra l’altro si starebbe riversando anche su Fortnite, altro amatissimo titolo della società.

GTA 5 è disponibile per PS4 e PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC: ad oggi è uno dei più venduti della storia: sono oltre 120 milioni le copie in mano agli utenti, e come dicevamo da oggi e fino al 21 maggio si può scaricare gratuitamente in edizione Premium per PC direttamente dall’Epic Games Store. Come dicevamo in questo bundle è compreso il Criminal Enterprise Starter Pack che offre il milione di dollari virtuali per la modalità online che, nel momento in cui scriviamo, potrebbe richiedere dai 7 ai 10 giorni dopo il primo accesso a GTA Online prima di apparire nell’account utente interno al gioco.

Dopo aver riscattato il gioco, resterà associato al proprio account e disponibile a vita nella libreria dell’utente, pertanto se siete interessati al titolo ma non avete modo di giocarci subito, potete intanto approfittare della promozione per scaricarlo gratuitamente e poi, in seguito, fare carriera nel mondo criminale di Los Santos e Blaine Country nel mondo online o vestire i panni di un giovane truffatore, un rapinatore di banche in pensione e uno spaventoso psicopatico per mettere in atto una serie di audaci colpi nella campagna a giocatore singolo.