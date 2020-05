Safe Spacer è l’indossabile per mantenere la distanza sociale

Si può mettere al polso, appeso al collo o anche in tasca: Safe Spacer è un monitor – avvisatore di distanza sociale che aiuta a mantenere la sicurezza nei luoghi di lavoro, al chiuso e anche negli spazi pubblici all’aperto. Due le sorprese: invece di basarsi esclusivamente sul Bluetooth, è molto più preciso perché sfrutta non solo l’NFC ma anche la tecnologia Ultra Wide Band, siglata UWB, la stessa di serie su tutta la gamma iPhone 11 di Apple, inoltre si tratta di un dispositivo Made in Italy, perchè è progettato e presentato da IK Multimedia, società di Modena conosciuta in tutto il mondo per dispositivi e software per la musica.

Safe Spacer funziona in modalità wireless grazie alla tecnologia Ultra-wideband e rileva con precisione quando altri dispositivi entrano nel raggio di 2 metri, avvisando chi lo indossa con allarmi visivi, vibrazione o audio. È gestito da un algoritmo in attesa di brevetto che funziona immediatamente, senza necessità di installazione né di infrastrutture speciali e può essere comodamente indossato su un braccialetto, appeso al collo o portato in tasca. Offre misurazioni ultra-precise fino a 10 cm – dieci volte più accurate delle applicazioni Bluetooth.

Oltre a fabbriche, magazzini e uffici, Safe Spacer può essere utilizzato anche dai visitatori di spazi pubblici come scuole, ospedali, palestre, musei, hotel, casinò e altro ancora. È impermeabile ed è stato progettato per essere igienizzato in modo facile e rapido.

Ogni Safe Spacer è dotato di tag ID univoco e memoria integrata: le società che lo desiderano possono associare i nomi dei lavoratori per tracciare qualsiasi contatto non intenzionale, ma questo passaggio è facoltativo perché rilevamento della distanza e avvisi funzionano anche senza questo passaggio. In ogni caso, per mantenere elevati standard di privacy, non vengono archiviati dati, tranne l’ID del dispositivo e la vicinanza.

Per un uso avanzato sul posto di lavoro, un’app opzionale per iOS e Android consente alle risorse umane o ai dipartimenti di sicurezza di associare gli ID a specifici lavoratori, registrare ed esportare la traccia giornaliera senza raccogliere dati sensibili, configurare gli allarmi, impostare soglie personalizzate di distanza/avviso e altro ancora.

Safe Spacer è un prodotto “Made in Italy” sviluppato da IK Multimedia – da 25 specializzato nella creazione di prodotti hardware e software per iPhone, iPad e Mac/PC, con esperienza nella creazione di prodotti e app audio wireless.

«Abbiamo creato Safe Spacer per aiutare i nostri lavoratori italiani a mantenere la distanza di sicurezza durante la riapertura. È facile da usare, veloce da implementare, rispetta la privacy ed è sicuro, quindi può essere utilizzato comodamente in qualsiasi situazione» dichiara Enrico Iori, CEO di IK Multimedia, concludendo «Speriamo che questa soluzione aiuti anche le altre aziende a sentirsi sicure quando riapriranno». Safe Spacer sarà disponibile all’inizio del terzo trimestre direttamente da IK Multimedia a 99,99 euro IVA esclusa, con possibilità di sconti sui volumi d’acquisto.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di IK Multimedia sono disponibili da questa pagina. Invece per le novità su smartwatch, indossabili e in particolare Apple Watch si parte dai rispettivi collegamenti.