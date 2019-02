Grazie ad Apple Watch una donna scopre di soffrire di tachicardia sopraventicolare

Apple Watch Series 4 continua a rivelarsi un prezioso alleato per la salvaguardia della salute del cuore. Una donna della Carolina del Nord che aveva acquistato l’ultimo Apple Watch attirata da queste specifiche funzionalità, racconta di come è stata ripagata dal suo investimento scoprendo, grazie all’indossabile di Apple, un problema cardiaco noto come tachicardia sopraventricolare, un termine che indica un ritmo cardiaco ad alta frequenza che origina al di sopra del ventricolo.

Beth Stamps, riferisce ABC 11 news, è una infermiera psichiatrica: qualche tempo addietro ha notato che il suo battito cardiaco aumentava mentre si trovava a casa dai pazienti. Racconta che si sentiva come se avesse appena finito una maratona, senza riuscire a rallentare il ritmo cardiaco semplicemente rilassandosi.

Rimanendo ferma, Apple Watch indicava una frequenza cardiaca insolitamente elevata di 177 bpm. Un collega della donna ha chiamato il servizio di pronto intervento medico e i dottori hanno deciso di eseguire dei test per due giorni consecutivi.

Per Beth Stamps è stata diagnosticata la tachicardia sopraventricolare, una forma anomala di tachicardia sinusale che in alcuni casi porta la frequenza cardiaca ad aumentare bruscamente dopo, ad esempio, un rapido movimento. La donna riferisce di avere in precedenza sentito il cuore battere forte per brevi periodi ma questi erano tornati rapidamente alla normalità. Apple Watch ha permesso di capire quando esattamente si verificano i problemi e spinto la donna a rivolgersi immediatamente ai medici.

Non è la prima volta che si sentono storie di persone salvate o aiutate da Apple Watch. A dicembre abbiamo riportato la storia di un uomo salvato dopo avere ottenuto un risultato inaspettato dopo l’avvio dell’app ECG che ha permesso di individuare una fibrillazione atriale, la forma più diffusa di aritmia cardiaca.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo e un filmato che mostra la funzione ECG in italiano su un Watch americano con test su una donna con fibrillazione atriale e comparazione con elettrocardiografo professionale. A questo indirizzo un nostro articolo con il parere di un cardiologo per capire potenzialità e quanto queste possano effettivamente essere utili.

