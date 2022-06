GRID Legends arriverà su macOS entro l’anno

Nell’ambito della WWDC22 (conferenza per sviluppatori) del 6 giugno, Apple ha – tra le altre cose – annunciato l’arrivo di due giochi di alto livello per Mac: Resident Evil 8 e No Man’s Sky. Oltre a questi due titoli, Feral ha ufficializzato il porting di GRID Legends, gioco di corse che promette la sensazione di partecipare a gare spettacolari, rilasciato a febbraio per PS4, PS5, Xbox e PC. Il titolo in questione sarà disponibile in una versione nativa per i Mac con chip Apple Silicon, venduto esclusivamente sul Mac App Store. L’uscita è prevista per la fine dell’anno.

Grid Legends promette “momenti da brivido” e “situazioni indimenticabili”, con un grande parco macchine, dalle hypercar ai mezzi pesanti, fino alle monoposto e alle leggende della derapata, dominando oltre 130 percorsi tra i quali località di Londra e Dubai. L’utente può prendere il controllo e progettare la corsa dei sogni, affrontando diverse classi di auto e decidendo ogni fattore di una gara per personalizzarla.

Apple ha spiegato che Metal 3, la versione più recente delle sue API grafiche, offre nuove funzioni che rendono il gaming su Mac migliore, sfruttando tutto il potenziale del chip Apple per anni a venire. Tecnologie quali MetalFX Upscaling permettono agli sviluppatori di renderizzare velocemente scene complesse usando fotogrammi che richiedono meno elaborazione, per poi applicare il ridimensionamento della risoluzione e l’anti-aliasing temporale. Come risultato si hanno prestazioni accelerate per un’esperienza di gioco ancora più reattiva e una grafica di qualità superiore. Chi sviluppa giochi può anche usare la nuova API Fast Resource Loading che riduce al minimo i tempi di attesa fornendo un percorso più diretto dall’unità di archiviazione alla GPU, così i giochi possono accedere alle texture e alle geometrie necessarie per creare mondi e gameplay di alto livello.

