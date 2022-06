Doogee S98 Pro con camera termica e visione notturna è in vendita

Alla fine è arrivato: Doogee S98 Pro, il robusto telefono con design ispirato agli alieni annunciato ad aprile, è finalmente in vendita: la commercializzazione è iniziata l’8 giugno e chi desidera comprarlo avrà tra le mani un telefono che combina una telecamera per la visione notturna da 20 MP con una termocamera, caratteristiche queste che lo rendono particolarmente utile in condizioni di scarsa illuminazione. Ha anche una terza fotocamera in alta definizione con sensore Sony da 48 MP.

Doogee ha optato per la termocamera InfiRay, che dispone più del doppio della risoluzione dei suoi rivali. Ha anche una frequenza molto alta, pari a 25 Hz, che facilita l’acquisizione di foto.

L’algoritmo Dual Spectrum Fusion di InfiRay consente di unire le immagini termiche con le immagini della fotocamera principale da 48 MP in un’unica immagine con un numero molto elevato di dettagli: questo permette di diagnosticare cortocircuiti elettrici, temperature elevate, umidità e via dicendo.

La batteria del telefono è da 6.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33 Watt e la ricarica wireless a 15 Watt. Il display è un FullHD+ da 6,3″ ed è dotato di uno strato aggiuntivo di Corning Gorilla Glass per la protezione da graffi e cadute accidentali.

Sotto il cofano c’è il processore MediaTek Helio G96, accoppiato con 8 GB di RAM e una capacità di 256 GB che può essere portata a 512 GB utilizzando una scheda microSD.

Doogee S98 Pro è impermeabile fino a una profondità di 1,5 metri in acqua e resiste bene anche ai forti getti d’acqua. Inoltre sopravvive a cadute da 1,5 metri di altezza e alle condizioni meteorologiche estreme.

Di conseguenza è uno dei migliori telefoni per la vita all’aria aperta visto che queste sue caratteristiche gli consentono di passare facilmente dalla fabbrica al campeggio, ai cantieri e molto altro ancora.

Tra le altre funzionalità troviamo NFC, un pulsante personalizzabile, supporto per 4 satelliti di navigazione GPS (BeiDou, GLONASS, GPS e Galileo) e Android 12.

Doogee S98 Pro costa 439 dollari, ma per i primi cinque giorni di vendita si può comprare per 329 dollari, senza dimenticare che i primi 100 acquirenti lo possono pagare in super sconto a 299 dollari. Lo potete ordinare da AliExpress e Doogeemall a partire da oggi.