Gruppo Volkswagen, progetto per una elettrica sui 20.000 euro

Pubblicità

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen intende diffondere la mobilità entry-level 100% elettrica.

Il gruppo fa sapere che intende portare sul mercato ‘dall’Europa, per l’Europa’ veicoli elettrici a prezzi accessibili. L’anteprima è prevista per il 2027. Volkswagen afferma di stare lavorando da tempo per offrire veicoli elettrici compatti e particolarmente economici nella fascia di prezzo intorno ai 20.000 euro.

“Il futuro è elettrico”, afferma ha dichiarato Thomas Schäfer lo Chief Operating Officer del brand. “Affinché l’e-mobility si diffonda, c’è bisogno di veicoli attraenti, soprattutto nel segmento entry-level. La nostra promessa è: mobilità elettrica per tutti, e nel gruppo di brand Core la manteniamo.

A dispetto del prezzo vantaggioso, le nostre auto elettriche definiranno standard nel segmento entry-level in termini di tecnologia, design, qualità e customer experience. Un compito che è diventato più impegnativo visto l’aumento dei costi dell’energia, dei materiali e delle materie prime”. E ancora: “Una cosa è chiara: la mobilità elettrica ‘dall’Europa, per l’Europa’ può avere successo solo con il sostegno politico e in un contesto competitivo”.

Per il progetto il Gruppo conta sull’elevata localizzazione in Europa, affermando che porterà benefici all’Europa come area industriale, con un ulteriore vantaggio: la riduzione delle lunghe distanze di trasporto dei componenti, con un conseguente taglio delle emissioni di CO2.

La tappa “Electric Urban Car Family”, includerà modelli elettrici a meno di 25.000 euro già dalla fine del 2025: sono previste due nuove compatte, una Volkswagen e una CUPRA, e due piccoli SUV, uno Škoda e uno Volkswagen. Tutti e quattro saranno costruiti in Spagna.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.