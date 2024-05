Il video del clone di Tetris che Apple non ha mai rilasciato

Pubblicità

Apple aveva in mente di rilasciare un clone di Tetris su iPod. Lo scopriamo grazie ad un video apparso in rete in questi giorni, che lo mostra addirittura in esecuzione. Alla fine, non venne mai rilasciato. Quando c’è di mezzo il Tetris ad Apple non sembrano andare sempre bene le cose.

Il clone di Tetris sviluppato da apple prendeva il nome di “Stacker”, trovato su un prototipo di iPod di terza generazione. La scoperta indica che l’azienda stava sperimentando il rilascio del gioco sul suo lettore musicale, ma che per qualche ragione poi il progetto venne abbandonato. Il filmato mostra come Stacker venisse controllato tramite la rotella di scorrimento dell’iPod.

Il prototipo di iPod mostrato in video è un dispositivo “DVT”, il che significa che era un dispositivo ancora in fase di sviluppo, esattamente in quella che internamente viene chiamata “Design Validation Testing”. Reca il numero di modello A1023, che non corrisponde a nessun modello di iPod rilasciato.

Inoltre, il dispositivo esegue una versione di iPodOS 2.0 prototipo, all’interno della quale era per l’appunto presente il gioco. Il filmato mostra che i pezzi si spostano da sinistra a destra utilizzando la rotella centrale, cadono rapidamente verso il basso quando si preme il pulsante centrale. L’obiettivo, ovviamente, è eliminare quante più righe possibili, per accumulare punti, proprio come nel Tetris originale.

Non solo Tetris

Stacker non è l’unico gioco trovato all’interno di questo prototipo di iPod. C’è anche un titolo chiamato Block0, che probabilmente è una versione iniziale di Brick. Il dispositivo presenta anche un gioco chiamato Klondike, che è probabilmente una versione iniziale di Solitaire.

Il lettore musicale ha poi effettivamente ricevuto giochi, tra cui il già citato Solitaire e Brick. AppleDemoYT ha chiesto all’ex vicepresidente di Apple, Tony Fadell, perché Stacker non fosse stato mai rilasciato e la risposta è che i giochi non sono stati introdotti fino a un “rilascio software successivo”.

Facile capire il perché Staker non venne poi rilasciato: le versioni successive dell’iPod hanno ricevuto una versione ufficiale di Tetris, oltre a giochi come Bejeweled, Mini Golf, Mahjong, Zuma, Cubis 2 e Pac-Man.