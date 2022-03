Seat e Volkswagen, 7 miliardi di euro per elettrificare la Spagna

SEAT e il Gruppo Volkswagen hanno annunciato l’intenzione di mobilitare oltre 7 miliardi di euro per elettrificare la Spagna come parte dell’impegno nei confronti del paese e lo sviluppo del veicolo elettrico.

Rappresenterebbe il più grande investimento industriale della storia spagnola. Il programma Future: Fast Forward includerebbe l’installazione di una fabbrica di celle per batterie a Sagunto (Valencia). Tutti i piani e investimenti sono ancora soggetti all’approvazione finale della richiesta del PERTE (Progetto Strategico di Recupero e Trasformazione Economica approvato pochi giorni addietro dal Consiglio dei Ministri ce he mira a sostenere la crescita economica sostenibile, la digitalizzazione e la coesione territoriale in Spagna).

“Questo progetto è molto imprtante, per Volkswagen, per la Spagna e per l’intera Europa. La nostra ambizione è quella di elettrificare la Spagna e siamo pronti a investire oltre 7 miliardi di euro insieme a fornitori esterni per l’elettrificazione dei nostri staibilimenti di Martorell e Pamplona e la localizzazione della catena del valore della produzione di batterie elettriche a Valencia”, ha dichiarato Thomas Schmall, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG come responsabile di tecnologia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEAT S.A.

Il Gruppo Volkswagen punta a raggiungere una capacità produttiva annua di 40 GWh e prevede l’impiego di oltre 3.000 persone presso lo stabilimento di Valencia. Il programma è molto serrato: per essere pronti a iniziare la produzione nel 2026, la costruzione dello stabilimento dovrebbe cominciare entro la fine dell’anno. La prima pietra miliare sarebbe l’esito positivo della presentazione della richieste del PERTE e dei permessi finalizzati. “A Valencia, costruiremo niente di meno che la prossima generazione di produzione di celle: una fabbrica standardizzata, che produce la cella unificata all’avanguardia di Volkswagen e alimentata con energia rinnovabile, consentendo così una produzione sostenibile di batterie. Creerà un forte effetto trainante per l’intera catena del valore delle batterie in Spagna e oltre”, ha detto Schmall.

Secondo Wayne Griffiths, Presidente di SEAT S.A.,: “Future: Fast Forward ha il potenziale per trasformare l’industria automotive spagnola e democratizzare la mobilità elettrica in tutta Europa. Gli oltre 7 miliardi di euro che il Gruppo Volkswagen e SEAT S.A. mobiliteranno per Future: Fast Forward rappresenterebbero il più grande investimento industriale nella storia della Spagna”.

L’obiettivo del Gruppo Volkswagen e di SEAT S.A. per la Penisola Iberica è quello di elettrificare la Spagna attraverso la creazione di un hub europeo per i veicoli elettrici, costruendo un impianto produttivo di celle per batterie e un ecosistema completamente locale.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.