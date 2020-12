GTS 2 mini è lo smartwatch Amazfit super leggero e ultra sottile

La serie di smartwatch Amazfit conta ormai tantissimi esemplari, per tutti i diversi utilizzi: ora la società presenta Amazfit GTS 2 mini, l’orologio ultra sottile e leggero, per rendere il fitness alla moda e disponibile a tutti. Ecco come è fatto, e cosa propone. Sarà disponibile in Italia a fine dicembre 2020 all’abbordabile prezzo di 89 euro.

Si tratta di uno smartwatch che si adatta allo stile di vita di chi lo indossa, e che grazie a un design raffinato può essere indossato in qualsiasi contesto, al lavoro, o nel fine settimana durante i momenti di relax.

Look minimalista ma di tendenza, GTS 2 mini monta un display AMOLED da 1,55 pollici con una densità di pixel di 301 ppi con funzione Always-on-Display e un vetro 2.5D curvo e senza bordi. Il corpo sottile del GTS 2 mini da 8,95 mm è realizzato in lega di alluminio leggero ma resistente, per un peso di soli 19,5 grammi.

A livello di watchfaces l’orologio offre più di 50 quadranti appositamente progettati per adattarsi al proprio stato d’animo o look. Il GTS 2 mini sarà disponibile anche in tre colorazioni: Flamingo Pink, Sage Green e Midnight Black.

Lo smartwatch è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, i livelli di stress, e una serie di altri parametri di salute e fitness. Inoltre, il sistema di valutazione della salute PAI elabora anche dati complessi con un algoritmo avanzato per presentare la propria condizione fisica in un semplice punteggio a valore singolo.

La funzione di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) consente di monitorare questo indicatore vitale, soprattutto in questo periodo di particolare allerta sanitaria.

Sottile e leggero, il GTS 2 mini si mostra confortevole e permette di essere indossato 24 ore su 24. Offre anche il monitoraggio del ciclo femminile per seguire la durata dei cicli mestruali, identificare i giorni fertili, così da dare alle donne una visione generale dello stato di salute.

Amazfit GTS 2 mini traccia oltre 70 modalità sportive, tra cui la corsa, il ciclismo, il nuoto e i più popolari sport indoor e outdoor. Ha un’autonomia che non teme confronti, di circa 14 giorni con una sola ricarica. Da notare, inoltre, che GTS 2 mini è un compagno ideale anche per il nuoto, risultando impermeabile fino a 5 atmosfere.

Amazfit GTS 2 mini sarà disponibile in Italia a fine dicembre 2020 sull’e-commerce del brand e presso distributori selezionati, al prezzo consigliato al pubblico di 89,90 euro.

