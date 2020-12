Cresce la Coalizione degli sviluppatori contro Apple “per l’Equità delle App”

“Coalition for App Fairness” è il nome di una “coalizione per l’equità delle app”: si tratta di una organizzazione nonprofit indipendente voluta e creata dagli sviluppatori che puntano il dito contro Apple principalmente per le commissioni e le regole di App Store, tra cui Epic, Spotify e altri ancora.

Alla coalizione di sviluppatori adesso si sono aggiunti anche alcuni importanti editori statunitensi, inclusi The New York Times, NPR, ESPN, The Washington Post, e Bloomberg, tutti con l’obiettivo di combattere quella che definisco “la tassa Apple”.

“Ogni giorno, Apple tassa in consumatori e stritola l’innovazione”, si legge sul sito della coalizione. ” The Coalition for App Fairness è una un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro fondata da aziende leader del settore per difendere la libertà di scelta e la libera concorrenza nell’ambito dell’ecosistema Apple”.

A settembre i membri della coalizione erano 13; a ottobre Microsoft ha apportato alcuni cambiamenti al suo store tenendo conto di un elenco di lamentele evidenziate dalla Coalition for App Fairness (CAF) prendendo di mira Apple. La CAF si fa ora forza della presenza nel gruppo di rappresentanti di editori USA. La critica maggiore a Apple riguarda la commissione del 30% richiesta per le app sull’App Store. A metà novembre di quest’anno Apple ha predisposto il nuovo App Store Small Business Program, una nuova struttura di commissioni che punta a sostenere le piccole realtà e gli sviluppatori indipendenti, e a promuovere innovazione per la prossima generazione di app. Con la nuova struttura di commissioni dell’App Store, le piccole imprese e gli sviluppatori indipendenti che guadagnano fino a 1 milione di dollari l’anno hanno diritto a una commissione ridotta al 15%, la metà della commissione standard applicata dall’App Store.

La Colazione per l'Equità delle App invita gli sviluppatori di ogni dimensione a unirsi a questa iniziativa.