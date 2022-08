Guardate il Samsung Galaxy Z Fold 4 mentre viene assemblato e testato

In termini di durata, Samsung ha fatto grandi passi avanti con i pieghevoli dell’anno scorso: Z Flip 3 e Z Fold 3 sono stati i primi dispositivi della serie a offrire un’elevata resistenza all’acqua e una classificazione IPX8.

Quelli di quest’anno non sono molto più resistenti, ma i nuovi Z Fold 4 e Z Flip 4 in vendita da poche ore sono comunque una specie di meraviglia dell’ingegneria. Per celebrare il lancio, Samsung ha pubblicato un video che permette di dare un’occhiata alla catena di montaggio. Ed è piuttosto interessante.

https://www.youtube.com/watch?v=b4b7cXtTGmww

Il filmato mostra principalmente il Fold 4 e comincia con la fase in cui la scocca posteriore viene premuta in posizione e termina con il test d’impermeabilità del pieghevole. Nel mezzo vengono testate varie funzioni, come la risposta dello schermo alla S Pen e la connettività wireless; la messa a fuoco automatica della fotocamera viene collaudata mettendo a fuoco una griglia di luci bianche mentre una mano robotica preme ripetutamente i tasti laterali.

E’ sempre bello dare una sbirciatina dietro le quinte, anche se difficilmente un filmato come questo possa ispirare molta fiducia riguardo la durata di Z Fold o Z Flip nel lungo periodo.: un conto è uscire dalla catena di montaggio con un voto positivo, un altro è resistere dopo anni di utilizzo quotidiano nelle mani di un vero essere umano.

Dei due telefoni abbiamo parlato a inizio mese, quando Samsung li ha presentati durante l’evento Unpacked. Se volete saperne di più riguardo caratteristiche, design e prezzi, nonché dare uno sguardo alle immagini e tutto il resto, vi consigliamo di leggere questo nostro articolo.

Le cose non stanno andando benissimo per l’azienda: inflazione, rincaro di materie prime, combustibili ed energia, chiusure per COVID e tagli di corrente nelle fabbriche in Cina, senza dimenticare la guerra e le tensioni tra Stati Uniti e Cina per Taiwan, non hanno risparmiato Samsung dal dover riprogrammare i propri obiettivi di spedizione al ribasso.