Y68, lo smartwatch stile Apple Watch che costa solo 5 euro

Se volete mettervi al polso uno smartphone che richiami Apple Watch per stile e forma, sappiate che vi bastano appena 5 euro. Si tratta di Y68, che potete acquistare direttamente a questo indirizzo.

A livello estetico presenta una forma squadrata, come anticipato richiama quindi lo stile di Apple Watch. Tra le sue caratteristiche tecniche vanta un display da 1,44 pollici con risoluzione di 240 x 240 px, mentre le sue principali funzioni si focalizzano sul fitness e la salute di chi lo indossa. L’orologio può misurare simultaneamente i dati della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna, tutti visibili nell’interfaccia 3 in 1.

Nonostante si tratti di uno smart Watch così economico non mancano funzionalità importanti, come il monitoraggio del sonno in tempo reale, che consente a chi lo indossa di conoscere meglio la qualità del sonno e apportare miglioramenti relativi per uno stile di vita più sano.

Tornando al fitness, invece, il tracker supporta 3 modalità di movimento tra cui corsa, salto e sit-up, potendo registrare con precisione i dati sportivi di tutto il giorno, come passi, distanza percorsa e calorie bruciate.

Trattandosi di uno smartwatch, naturalmente, si può abbinare allo smartphone, così da poter ricevere notifiche come messaggi, anche da app terze, chiamate o notifiche dai social e mail.

L’orologio è certificato IP67, così che potrà essere indossato anche mentre ci si lava le mani, potendo resistere a sudore e pioggia leggera.

Supporta qualsiasi smartphone con bluetooth 4.0, o versioni successive, ed è compatibile con Android 4.4 e versioni successive, o iOS 8.0 e versioni successive. Gode di una batteria da 100mAh, con dimensioni del quadrante di 42 x 37 mm, per un peso complessivo di appena 25 grammi.

L’orologio costa poco più di 5 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo in diverse colorazioni.