Samsung riduce le spedizioni di smartphone previste nel 2022

In precedenza Samsung prevedeva di produrre 334 milioni di smartphone con l’obiettivo di spedizioni 2022 fissato a 300 milioni di unità, ma con gli ultimi annunci la multinazionale sudcoreana ha ridotto sensibilmente i suoi obiettivi, ora indicando le spedizioni totali di smartphone a 260 milioni di pezzi previsti nel 2022.

Così anche se Samsung raggiungesse il nuovo obiettivo ribassato a 260 milioni di unità, si tratterebbe di un totale inferiore a quello effettivamente realizzato nel corso del 2021 con 270 milioni di unità. Purtroppo i numeri non sono favorevoli per Samsung.

A parte il crollo del 2020 con 250 milioni di pezzi attribuito alla pandemia da The Elec ma che probabilmente ha anche a che fare con la sempre più agguerrita concorrenza Android, Samsung negli anni precedenti ha sempre effettuato spedizioni per oltre 300 milioni di smartphone.

Ai due fattori appena citati ora si aggiungono inflazione, rincaro di materie prime, combustibili ed energia, temute chiusure per covid e tagli di corrente nelle fabbriche in Cina, senza contare la guerra e le tensioni USA Cina per Taiwan. Non sorprende che negli annunci il presidente della divisione Samsung Electronics MX Business, Roh The-moon abbia dichiarato che «Entro il 2025, gli articoli pieghevoli costituiranno oltre il 50% delle spedizioni totali di smartphone premium di Samsung», come riporta Korea Herald.

Arrivando alla conclusione che «I pieghevoli diventeranno il nuovo standard degli smartphone», frase ad effetto perfetta per attirare titoli, ma anche per distrarre l’attenzione dal taglio delle previsioni di Samsung per le spedizioni 2022. Anche la testata sudcoreana rileva che Apple sembra essere l’unica società che finora sembra essere immune alla situazione globale che invece colpisce indistintamente tutti gli altri costruttori, tra cui appunto anche Samsung.

Ricordiamo che quest’anno la domanda degli iPhone 13 continua a rimanere alta anche in mesi in cui storicamente si registrano bruschi cali in vista dei nuovi modelli. Non solo: Apple sembra aver ordinato la produzione di 90 milioni di iPhone 14, un totale identico al lancio di successo dei modelli attuali. Tutto questo senza alcun ritardo nella catena di fornitura: la presentazione degli iPhone 14 e di Apple Watch 8 è prevista per mercoledì 7 settembre con inizio disponibilità per venerdì 16 settembre.

