LiveWire, la prima moto elettrica del nuovo marchio di Harley-Davidson

Harley-Davidson ha presentato la prima moto elettrica con il nuovo marchio LiveWire. A maggio di quest’anno, l’azienda ha deciso di di separare le attività legate alle due ruote elettriche tutto in un marchio separato che porta il nome della sua prima molto elettrica.

LiveWire One ha un costo di listino negli USA che è 21.999$, decisamente meno (8000$ in meno) rispetto alla prima LiveWire venduta nel 2019 e, stando a quanto riferisce The Verge, sarà alla fine possibile averla per meno di 20.000$.

Il prezzo inferiore non è l’unica novità di questa due ruote; il powertrain è un un motore elettrico da 78 kW (105 CV) con 116 Nm di coppia alimentato da una batteria da 15,4 kWh secondo l’azienda in grado di offrire autonomia sino a 146 miglia (235 km) in città e sino a 95 miglia (153 km) nel ciclo combinato. Il caricamento completo (in corrente continua) richiede circa un ora e da zero all’80% si arriva in circa 45 minuti. Un’unità di misura inerziale offre assistenza nelle frenata e nei cambi di direzione.

LiveWire One sarà ufficialmente presentaat all’IMS (International Motorcycle Show) North California il 18 luglio 2021. Negli USA gli ordini sono già possibili dal sito LiveWire e presso 12 rivenditori in California, New York e Texas (altri dovrebbero essere annunciati a breve). La moto arriverà sul mercato internazionale nel 2022. Non ci sono al momento indicazioni precise per l’attivo in Europa.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.