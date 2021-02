Spotify HiFi per ascoltare lo streaming con qualità CD

Spotify sta introducendo una delle funzionalità che artisti e ascoltatori richiedono da anni, e che stranamente era assente all’interno della piattaforma: lo streaming senza perdita di qualità. Arriva, finalmente, Spotify HiFi.

Spotify HiFi permette di ascoltare lo streaming audio con qualità CD, caratteristica che fino ad oggi era assente in quella che è considerata la più nota piattaforma di streaming musicale.

In questo modo, Spotify diventa un vero un degno avversario di Tidal HiFi e Amazon Music HD. Il livello audio lossless di Spotify funzionerà su tutti tuoi dispositivi, inclusi gli altoparlanti intelligenti Spotify Connect.

L’annuncio arriva dopo anni di richieste assillanti e costanti da parte di artisti e ascoltatori. Non si sa ancora quando sarà disponibile Spotify HiFi, ma la sua versione iniziale sarà limitata a mercati specifici e, al momento in cui scriviamo, non noti. Anche per quanto riguarda i prezzi Spotify mantiene il listino di Spotify HiFi avvolto nel mistero, anche se si potrebbe supporre che il costo competerà direttamente con le tariffe Tidal HiFi e Amazon Music HD, rispettivamente di 19,99 e 14,99 dollari al mese.

In questo modo, Spotify spera di ottenere un ulteriore vantaggio rispetto alla qualità di Apple Music e YouTube Music.

Ricordiamo che di recente Spotify ha deciso di espandere i propri confini geografici, con il rilascio del servizio in Corea del Sud, mettendo a disposizione degli ascoltatori coreani oltre 60 milioni di brani e quattro miliardi di playlist provenienti da tutto il mondo.

Per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente a Spotify, ossia Apple Music, si parte da qui. Anche Amazon continua a potenziare il suo servizio di musica in streaming: nelle scorse settimane ha lanciato in Italia Amazon Music HD per ascoltare 60 milioni di brani in qualità audio HD: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.