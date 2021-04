Microsoft sta per lanciare i portatili Surface 4

Microsoft presenta tipicamente i nuovi computer e dispositivi Surface in primavera e in autunno: a quanto pare il lancio per la primavera di quest’anno è pronto ed è atteso a breve l’arrivo dei nuovi portatili Surface 4 con processori Intel e AMD.

Questo almeno stando a quanto riferisce il leaker The Walking Cat su Twitter (@_h0x0d_) che riporta un collegamento a un segnaposto per driver e firmware di Surface Laptop 4 con CPU Intel e AMD. Nel tweet il leaker ipotizza l’evento per la prossima settimana. In questo articolo riportiamo una fotografia della gamma Surface 2019 scattata nella sede di Microsoft Italia.

All’inizio di quest’anno, i siti Windows Central e WinFuture hanno riportato indiscrezioni secondo le quali i futuri Surface 4 da 13″ e 15″ integreranno processori Intel e AMD (solo il Surface Laptop 3 da 15″ offre al momento processori AMD: Ryzen 5 3580U o Ryzen 7 3780U). È facile prevedere che i futuri Surface Laptop 4 offriranno processori Intel di 11a generazione “Tiger Lake” e processori AMD Ryzen 4000.

Dal database di 3DMark 11 si è recentemente appreso che Microsoft starebbe lavorando su un Surface con APU Ryzen 5 4500U e con processore grafico mobile Radeon RX 5300M; a giugno dello scorso anno è trapelato un dispositivo Surface simile con integrato un Ryzen 7 4800U.

Indiscrezioni da prendere con cautela circolate nelle scorse settimane riferiscono di nuove cuffie Surface Headphones (che dovrebbero essere marchiate “2+”) e forse anche dell’attesa webcam marchiata Microsoft, in concomitanza dell’evento primaverile della multinazionale di Redmond.

