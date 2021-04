Iliad diventa principale azionista di Unieuro

Iliad continua a crescere nel mercato della telefonia in Italia, si appresta a entrare anche nel settore dei collegamenti fissi su fibra, ma la società cresce anche in altri settori nel nostro Paese con l’acquisto di una importante quota azionaria di Unieuro.

Nel comunicato stampa diramato nelle scorse ore l’operatore annuncia che iliad Holding Spa e iliad SA hanno acquistato una partecipazione pari a circa il 12% del capitale sociale di Unieuro, una delle più diffuse e importanti catene di elettronica di consumo in Italia. L’operazione è stata effettuata a fronte di un investimento di circa 50 milioni di euro. Iliad ricorda che la collaborazione tra le società è iniziata due anni fa grazie alla distribuzione di SIM iliad tramite i distributori automatici Simbox, attualmente installati in 200 negozi Unieuro dei 500 che compongono l’intera catena.

Sempre nel comunicato iliad dichiara che ha deciso di investire in Unieuro per «Accompagnarla nel suo percorso di crescita e innovazione» aggiungendo «iliad e Unieuro sono due società italiane in forte crescita, apprezzate dagli italiani, e hanno supportato nell’ultimo anno milioni di persone offrendo loro un servizio di qualità per rimanere connessi durante la crisi sanitaria. Unieuro è il leader italiano nel suo settore e ha recentemente annunciato un nuovo record di ricavi per il quinto anno consecutivo dallo sbarco in Borsa».

«Siamo felici di entrare nel capitale di Unieuro per accompagnarli nella loro crescita a lungo termine» dichiara Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad «Apprezziamo la squadra Unieuro e condividiamo con loro valori fondamentali: una costante volontà di innovare, un forte spirito imprenditoriale e una vera attenzione alla qualità della relazione con gli utenti e i consumatori».

