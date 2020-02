Hisense potenzia il telecomando delle TV con il pulsante dedicato a Chili

Su alcuni dei televisori Hisense della gamma 2020 ci sarà il tasto dedicato a Chili. E’ quanto ha annunciato l’azienda, specificando che questa novità sarà inizialmente disponibile per i soli modelli dotati della piattaforma Vidaa.

Questa notizia segue quella del mese scorso, relativa alla prossima aggiunta del tasto dedicato al servizio in streaming RaiPlay. Entrambi andranno così ad affiancarsi ai già esistenti pulsanti per YouTube, Netflix e Prime Video, grazie ai quali è possibile accedere ai rispettivi servizi con un solo click.

L’app Chili, lo ricordiamo, è già presente sulla piattaforma Vidaa dell’azienda, che offre un vasto catalogo dedicato all’intrattenimento per gli appassionati di cinema con prime visioni, un’ampia selezione di film e le serie TV più apprezzate del momento.

Chili infatti è un servizio di streaming contenente il meglio del cinema e delle serie TV mondiali con supporto alle risoluzioni 4K HDR. I contenuti possono essere acquistati o noleggiati in forma digitale ed è anche possibile, laddove disponibile, acquistare e farsi spedire a casa il supporto fisico DVD o Blu-ray.

«La presenza dei contenuti di Chili nella nostra piattaforma Smart» ha dichiarato Guy Edri, EVP of Business Development per la piattaforma Vidaa «Dimostra chiaramente quanto questa sia ormai un elemento centrale dei TV Hisense. I clienti ci chiedono infatti ricchezza di contenuti in costante aggiornamento e la comodità dell’uso».

Di Hisense trovate svariate informazioni sul nostro sito: se siete interessati potete accedere alla sezione dedicata cliccando qui. In alternativa potete dare un’occhiata alla nostra recensione del TV Hisense H75U9A, un gigante nato per lo sport con luminosità e audio di primo livello.