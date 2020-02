Da un pastore calabrese il collare anti-lupo smart che funziona ad ultrasuoni

Pietro Orlando è un “pastore calabrese 2.0”, un 19enne che ha ideato e un particolare collare anti-lupo, invenzione che gli ha permesso di conquistare “l’oscar green 2019”, premio di Coldiretti Giovani assegnato “a quelle aziende che si sono distinte per capacità di analisi del mercato, utilizzo delle tecnologie informatiche, abilità progettuale e messa a punto di adeguate strategie di sviluppo”.

Pietro vive in Aspromonte, territorio dove il lupo può essere fonte di preoccupazione per gli allevatori di greggi, compreso il suo di capre aspromontane, a rischio d’estinzione. Le capre hanno bisogno di stare al pascolo allo stato semi-brado e possono diventare facile preda dei lupi. Pietro, che ha una piccola fattoria e studia Agraria, ha ideato una soluzione per far convivere lupi e bestiame, riducendo o eliminando alla radice il problema: ha in pratica inventato un collare anti-lupo sfruttando un processore ad ultrasuoni permettendo di tenere a distanza i predatori, ma senza arrecare loro alcun danno.

Gli ultrasuoni, infatti, provocano solo un leggero fastidio al canide, che è ad ogni modo sufficiente a tenerlo lontano dalle greggi. Anche i cani da guardia sono disturbati dagli ultrasuoni; si crea in questo modo un perimetro difensivo che allontana i lupi dalle prede.

Orlando spiega di avere subìto delle perdite ma sottolinea anche il lupo va tutelato, essendo un animale in via di estinzione. Il «Gioiello del Pastore» è un collare lungo circa 60 cm, è composto da un pezzo di cuoio (crucili), due fermi (chiaveddi), e sfrutta come accennato un processore che emette ultrasuoni ad una frequenza che infastidisce il canide, ma è innocuo per la salute.

Il sistema, non invasivo né per le sue capre, né per i lupi, ed è un dissuasore che evita di ricorrere ai recinti elettrificati. I collari della tradizione, nel segno dell’innovazione: Pietro ha aggiunto pannelli solari, un tweeter e una batteria; spiega che le “onde ultrasuoni che arrivano a 37/38mila k hertz”, e ” sviluppano all’interno dell’udito del lupo una frequenza che è simile a un colpo di fucile”.