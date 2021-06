HomeKit Secure Video Camera avvisa quando arriva un pacco

A partire da iOS 15 e iPadOS 15, che saranno rilasciati pubblicamente in autunno, le telecamere di sicurezza e i campanelli video che supportano lo standard HomeKit Secure Video potranno riconoscere, e avvisare l’utente, quando un pacco viene consegnato alla propria porta.

HomeKit Secure Video, disponibile su iOS 13.2 e versioni successive, sfrutta iCloud per lo streaming e l’archiviazione sicura di video clip da videocamere e campanelli per interni ed esterni compatibili con HomeKit, con crittografia end-to-end. Le telecamere e i campanelli HomeKit Secure Video vengono gestiti tramite l’app Home, come altri accessori HomeKit. In questo modo una volta che il sistema riconosce la presenza di un pacco nell’inquadratura del campanello o della telecamera con supporto HomeKit Secure Video, l’utente viene notificato su tutti i dispositivi Apple associati al suo account personale.

In aggiunta alle caratteristiche già note, Apple ha presentato durante l’evento di apertura della WWDC21 un nuovo piano di abbonamento iCloud+, che combina i livelli di archiviazione iCloud esistenti di Apple con funzionalità di privacy come Hide My Email, iCloud Private Relay e supporto esteso per HomeKit Secure Video, senza costi aggiuntivi. iCloud+ tuttavia, espande anche HomeKit Secure Video, consentendo un numero di telecamere illimitate.

Le prime beta di iOS 15 e iPadOS 15 sono state distribuite agli sviluppatori nelle scorse ore, mentre le beta pubbliche verranno rilasciate a luglio, secondo quanto dichiarato dalla stessa Apple. Tra le più convenienti camere con supporto HomeKit Video Secure c’è Aqara G2H, che abbiamo recensito a questo indirizzo.

Per chi non ha visto la presentazione Apple di apertura della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21, lunga poco meno di due ore, Apple ha pubblicato dei brevi riassunti video con tutte le principali novità lunghi meno di 3 minuti: ne abbiamo parlato e sono disponibili in questo articolo. Per tutte le informazioni su HomeKit Video Secure vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo.