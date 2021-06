Apple riassume tutte le novità WWDC21 in video brevi

Apple ha aperto i lavori della conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 con il keynote di presentazione del 7 giugno, ma l’evento dura tutta la settimana con sessioni tecniche e approfondimenti dedicati agli sviluppatori: le novità WWDC21 sono davvero tante, anche senza annunci hardware, così Apple propone dei brevi video che riassumono tutte le novità della giornata precedente.

Chi non ha voglia o tempo di guardarsi tutta la presentazione in streaming che dura poco meno di due ore, può conoscere le principali novità presentate di iOS e iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 e molto altro ancora guardando il breve video di riepilogo che riassume tutti gli annunci più importanti del keynote WWDC21 in meno di 3 minuti, per la precisione 2,38 minuti.

Stesso discorso per le novità dedicate agli sviluppatori con sessioni e approfondimenti tenuti da ingegneri Apple, decine e decine di appuntamenti tutti i giorni per l’intera durata di WWDC21 che termina venerdì 11 giugno. Seguirli tutti personalmente è quasi impossibile.

Nella seconda giornata dell’evento gli ingegneri Apple hanno offerto sessioni di approfondimento sugli strumenti per analizzare e classificare i suoni, ShazamKit, le API di Screen Time in italiano tempo di utilizzo, strumenti e novità per l’accessibilità, StoreKit, Nearby Interaction per accessori terze parti che sfruttano la tecnologia Ultra Wideband del chip Apple U1, autenticazione su Apple TV tramite iPhone con Face ID e molto altro ancora. Questi e altri approfondimenti tecnici sono riassunti nel video di riepilogo realizzato da Apple per la seconda giornata di WWDC21.

