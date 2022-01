Lucidatrice per auto Xiaomi Baseus in offerta a 14,03 euro

Se siete tra quelli che amano avere la macchina sempre in tiro ma solo il pensiero di doverla lucidare vi sconforta, sappiate che potete semplificare e velocizzare il processo sostituendo il sistema tradizionale con la lucidatrice Xiaomi Baseus. Nel caso in questo momento è pure scontata a 14,03 euro.

Questo strumento è realizzato per far sì che la lucidatura dell’auto diventi a portata di tutti. Col sistema tradizionale infatti non solo è difficile definire quanta cera solida attingere e distribuire, ma trattandosi appunto di un materiale solido risulta più duro e difficile da spalmare lungo la superficie dell’auto. Come se non bastasse, i tempi si allungano perché prima di poter passare alla lucidatura per rimuovere la cera in eccesso c’è da attendere che quest’ultima si asciughi per bene. E solo a quel punto, ci vuole tanto olio di gomito.

Con la lucidatrice Xiaomi Baseus invece tutto questo processo viene semplificato e velocizzato non poco. Innanzitutto si utilizza la cera liquida, che si asciuga in 5-10 minuti. Inoltre viene distribuita attraverso l’impugnatura, che infatti funge anche da serbatoio per la cera: si schiccia il pulsante superiore e la cera fuoriesce sul fondo, in modo da essere già pronta per essere spalmata. La spugna poi è progettata appositamente per distribuire al meglio la cera senza assorbirla, facilitando i movimenti circolari grazie alla sua forma caratteristica.

Oltre che per lucidare la scocca dell’auto può anche riparare piccoli graffi. Ovviamente protegge la vettura dalla pioggia acida, dall’ossidazione, dalla polvere e dalla sabbia.

Questa lucidatrice costa 16,90 euro ma al momento è scontata a 14,03 euro. Viene venduta insieme a un barattolo di cera liquida da 100 ml: il produttore consiglia di usarne metà per la prima lucidatura, e la metà restante ad almeno tre mesi di distanza dalla prima lucidatura.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.