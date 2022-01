Noleggio iPhone, iPad e Mac da soli 9,90€ al mese con TrenDevice. E disdici quando vuoi

Da oggi su TrenDevice potete noleggiare iPhone, iPad e Mac con una piccola rata mensile, senza vincoli né obblighi contrattuali e potete disdire quando volete. Con il servizio di Noleggio TrenDevice, potete richiedere un iPhone

Ricondizionato scegliendo tra una vasta gamma di modelli, fra cui ad esempio: iPhone 13 a noleggio da 34,90€ al mese, iPhone 12 a noleggio da 19,90€ al mese, iPhone 11 da 16,50€ al mese e iPhone SE 2020 da 9,90€ al mese.

Oppure iPad a noleggio, nello specifico è disponibile il modello iPad Pro 12,9” 5a Generazione da 42,90€ al mese. Disponibili anche i Mac a noleggio come ad esempio MacBook Pro 16” da 99,90€ al mese, oppure MacBook Air 2020 da soli 49,90€ al mese.

Il servizio Noleggio TrenDevice è pensato per privati, liberi professionisti ed aziende che preferiscono noleggiare Device con un piccolo esborso mensile (oltre ad un deposito cauzionale), ed avere la libertà di cambiare il prodotto in qualunque momento. Inoltre, rispetto al noleggio con un operatore telefonico, con il servizio di Noleggio TrenDevice non avrete nessun vincolo. Se siete titolari di partita IVA o Società, potrete dedurre il 100% del costo del servizio, evitando l’ammortamento a 5 anni.

Perché conviene?

– il noleggio avviene unicamente per Device Ricondizionati TrenDevice, di grado A perfettamente funzionanti;

– l’offerta base comprende un Device a noleggio con colore a sorpresa, ovvero in base alla disponibilità di magazzino al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio. Potrete comunque decidere il vostro colore preferito con piccolo sovrapprezzo;

– se avete partita IVA o se siete una società, deducete il 100% del costo.

Inoltre potete:

– noleggiare anche Device di generazioni meno recenti;

– disdire il servizio quando volete;

– effettuare un upgrade ad un modello superiore;

– riscattare il Device senza perdere il deposito versato.

Cos’è un Ricondizionato

Anzitutto è una scelta green. Un Device Ricondizionato TrenDevice è un dispositivo usato che, attraverso un processo di rimessa a nuovo effettuato da tecnici specializzati, viene sottoposto ad oltre 30 test hardware e software, grazie ai quali viene garantito il perfetto funzionamento del Device, pari al nuovo.

Come funziona il servizio di Noleggio

– collegatevi a questa pagina scegliendo il Device e la relativa configurazione, selezionando le caratteristiche e le opzioni desiderate;

– caricate le informazioni e i documenti richiesti (Documento d’Identità, codice fiscale e prova di reddito o bilancio se azienda);

– attendete l’esito della richiesta e firmate il contratto;

– entro 72 ore lavorative dalla firma del contratto di noleggio, riceverete a domicilio il Device.

Per maggiori informazioni o per procedere con la richiesta di noleggio collegatevi alla sezione dedicata del sito TrenDevice.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reinmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 80.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.