Honor annuncia Magic UI 6.0 per la serie Honor 50

Honor annuncia che la nuova interfaccia Magic UI 6.0 sarà presto disponibile anche per i dispositivi che appartengono alla Serie Honor 50. Basata sul sistema operativo Android 12, Magic UI 6.0 è l’interfaccia personalizzata sviluppata in completa autonomia dal costruttore.

La soluzione realizzata da un team interno dell’azienda offre versatili funzioni di Intelligenza Artificiale e numerose ottimizzazioni, tra cui le funzionalità di Efficient Smart Desktop e Honor Share che, il costruttore assicura, offriranno una esperienza utente più originale, intelligente e personalizzata, mai avuta fino ad ora.

Il lancio di Magic UI 6.0 sarà disponibile su Honor 50 a partire dal secondo trimestre del 2022 e, successivamente, interesserà anche Honor 50 Lite tramite un aggiornamento OTA (Over The Air) disponibile dal terzo trimestre del 2022.

Magic UI 6.0 vanta della funzionalità Efficient Smart Desktop, che permette agli utenti di personalizzare i loro display dimensionando i widget a piacimento e di accedere facilmente alle informazioni senza bisogno di aprire le app. Inoltre, la nuova interfaccia permette di tenere aperte in background contemporaneamente più app rispetto a quella precedente.

Con Honor Share, un’altra delle novità in arrivo, l’interfaccia Magic UI 6.0 consente rapidi trasferimenti di file cross-system tra uno smartphone Honor e un PC che supporta Honor Computer Manager, dando agli utenti la possibilità di essere sempre aggiornati e connessi.

Ricordiamo che la nuoa interfaccia Magic UI 6.0 è stata introdotta per la prima volta dal costruttore durante il Mobile World Congress MWC 2022 sui terminali della Serie Magic4. Sempre a MWC 2022 il marchio ha presentato i primi auricolari al mondo dotati di sensori per rilevare la temperatura corporea, una funzione che secondo numerose anticipazioni Apple potrebbe introdurre in futuri Apple Watch e forse anche in AirPods.

