Gli utenti di Google Messaggi ora vedono le reaction da iPhone

Dopo mesi di testing, gli utenti di Google Messages su Android ora sono in grado di vedere le emoji e le reaction inviate dagli utenti iPhone.

In un post su blog aziendale, Big G riferisce che la funzionalità che consente di tradurre le emoji inviate da iMessage a Messaggi Google, è finalmente pronta, e che il rollout per tutti gli utenti è iniziato. L’attivazione di questa funzionalità ha richiesto quattro mesi di testing, e l’aggiornamento verrà gradualmente distribuito in questi giorni agli utenti Android.

In precedenza, se qualcuno che utilizzava un iPhone reagiva ad un messaggio inviato tramite Google Messaggi da Android, la reaction veniva visualizzata tramite testo, senza alcun elemento grafico.

Google ha più volte invitato Apple a integrare il supporto Rich Communication Services (RCS), un protocollo di telefonia mobile che punta a sostituire gli SMS, arricchendoli di funzionalità come la possibilità di inviare elementi multimediali, foto ad alta risoluzione e video, messaggi audio, possibilità di inviare file di grandi dimensioni, sfruttare funzionalità di cifratura, offrire chat di gruppo e altro ancora.

Il protocollo RCS dovrebbe diventare quello di default su Android per la messaggistica, offrendo i vantaggi dell’SMS con caratteristiche nuove che consentono di aumentare il coinvolgimento dell’utente, tra cui il supporto a chatbot, file multimediali, codici QR, ecc.

“Incoraggiamo Apple a unirsi al resto dell’industria mobile e adottare l’RCS permettendo di rendere la messaggistica migliore e più sicura, indipendentemente dal dispositivo usato”, scrive Google.

La Casa di Cupertino non è sembrata finora interessata al supporto del protocollo RCS. Ora che tutti gli operatori statunitensi supportano tale standard, a Cupertino potrebbero cambiare idea e offrire il supporto multi-piattaforma a tale tecnologia.