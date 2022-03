Honor presenta i nuovi terminali top Magic 4 a MWC 22

Al MWC 2022 Honor ha lanciato i primi auricolari al mondo con rilevamento della temperatura del corpo e anche la serie Honor Magic 4, che per l’occasione si compone del modello Magic 4 e del Magic 4 Pro. Sono attesi in Europa con prezzi, rispettivamente, di 899 e 1.099 euro. Entrambi sono dotati di un SoC Snapdragon 8 Gen 1, schermi AMOLED LTPO HDR10+ a 120 Hz con un chip MEMC.

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, Honor ha presentato finalmente la sua nuova serie di terminali top a MWC 2022, con quella che potremmo definire una notevole potenza di fuoco. Sia il modello Pro, che lo standard, infatti, godono di caratteristiche tecniche impressionanti.

Honor Magic 4 Pro

Anzitutto il dispositivo si fregia di un pannello AMOLED LTPO HDR10+ curvo da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una risoluzione di 2.848 x 1.312 pixel. Honor afferma che la frequenza di aggiornamento può essere regolata dinamicamente tra 1 Hz e 120 Hz in base al contenuto visualizzato, dato che permetterà massime prestazioni quando necessario, ma ampio risparmio in molte occasioni.

Inoltre, il display permette anche la conversione in tempo reale di contenuti SDR in HDR tramite il MEMC incluso. Ancora, è presumibilmente il primo pannello LTPO al mondo con 1.920 Hz PWM DC Dimming.

Mentre lo schermo del modello top è a dir poco impressionante, sono le telecamere a rappresentare la vera ciliegina sulla torta. Sul retro sono presenti tre sensori, a cominciare da un obiettivo primario da 50 MP (f/1.8), un ultragrandangolare da 50 MP (f2.2) e un teleobiettivo a periscopio da 64 MP (f/3.5, 3.5x zoom ottico, zoom digitale 100x). C’è anche un sensore TOF per rilevare la distanza e nella parte anteriore un obiettivo grandangolare da 12 MP più un sensore di profondità 3D in un ritaglio a forma di pillola.

Sotto il cofano il terminale racchiude un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, supportato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di memoria UFS 3.1. La sua batteria da 4.600 mAh supporta la ricarica rapida da 100 W tramite cavo e wireless, ed entrambe le tecnologie richiedono hardware proprietario per il corretto funzionamento.

Honor Magic 4

Honor Magic 4 riduce la risoluzione del display a 2.664 x 1.224 pixel, ma mantiene lo stesso pannello da 6,8 pollici a 120 Hz. Inoltre, utilizza un teleobiettivo periscopio da 8 MP e allinea il sensore ToF insieme al sensore di profondità 3D nella parte anteriore. Infine, la sua batteria da 4.800 mAh supporta la ricarica rapida a 66 W tramite cavo.

Entrambi gli smartphone eseguono Android 12 personalizzato con la Magic UI 6.0 pronta all’uso. Le opzioni di connettività wireless includono Bluetooth 5.1, 5G e Wi-Fi 6. È interessante notare che Honor Magic 4 ha un grado di protezione IP56, mentre Magic 4 Pro IP68. Il sensore di impronte digitali è sotto il display e consente l’autenticazione biometrica in entrambi i dispositivi.

Prezzi e disponibilità

La variante base di Honor Magic 4 con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione si acquista a 899 euro, mentre Honor Magic 4 Pro con le stesse specifiche costa 1.099 euro. Entrambi i telefoni saranno disponibili per la vendita in Europa, anche se Honor non ha ancora specificato la data di lancio.

Per tutte le notizie riguardanti MWC 2022 rimandiamo i lettori a questa pagina, costantemente aggiornata, con foto e notizie dalla manifestazione in corso.