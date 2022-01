Honor Magic V è il pieghevole con schermo che sfida iPad

Honor ha svelato ufficialmente Honor Magic V, il suo primo pieghevole destinato al mercato consumer, anche se al momento solo in Cina. Ha un sistema di fotocamere unico. Ecco come è fatto, quali sono le sue caratteristiche tecniche, e il prezzo di lancio.

Per molti versi il Magic V adotta un approccio molto simile al pieghevole Huawei Mate X2, offrendo uno schermo ampio e utilizzabile sulla cover più esterna, e un display flessibile ancora più grande al suo interno, che si apre esattamente come un libro.

Il più piccolo dei due display è da 6,45 pollici, con un rapporto cinematografico 21:9 e una risoluzione di 1080 x 2560 pixel. Inoltre, può raggiungere una luminosità massima di 1.000 nits e frequenze di aggiornamento di 120 Hz, il che significa che corrisponde alle prestazioni della maggior parte dei display presenti su smartphone di fascia alta.

Il display principale – quello interno flessibile – misura invece 7,9 pollici di diagonale, può raggiungere frequenze di aggiornamento di 90Hz e una luminosità fino a 800 nits. Questo vanta una risoluzione di 2272 x 1984 pixel, con una densità di 382 pixel per pollice. Quest’ultimo dato, come sottolineato dalla stessa Honor durante la presentazione, si traduce in un display più nitido e luminoso di quello presente su iPad.

Una volta piegato, lo schermo interno si curva leggermente all’interno del punto cardine, così da avere meno pressione su un singolo punto e ridurre al massimo la piega centrale. Come con qualsiasi altro terminale pieghevole, ci sono alcuni trucchi software per sfruttare al meglio il grande pannello, come il multitasking side-by-side.

Quel che sembra ancor più impressionate, però, è che si tratta di uno smartphone con certificazione IMAX Enhanced, e gode del supporto HDR10+. Sul retro, Honor ha equipaggiato un trio di fotocamere da 50 megapixel. Anche se, a differenza della maggior parte dei telefoni, questo sistema a tripla fotocamera non dispone di un teleobiettivo zoom. Honor Magic V ha una fotocamera principale al fianco di una ultrawide e una “fotocamera con spettro avanzato”, in grado di catturare più lunghezze d’onda di colore rispetto alle normali fotocamere presenti sugli smartphone.

Honor Magic V sarà disponibile in tre colori: nero, bianco e arancione, tutti caratterizzati da finiture diverse. L’arancione presenta un retro in pelle vegana, mentre i due modelli in vetro presentano motivi diversi e ben distinguibili tra di loro. Propone uno spessore di 14,3 mm quando chiuso: sebbene siano tanti è tra i telefoni pieghevoli più sottili fino a oggi.

È alimentato dal preocessore Snapdragon 8 Gen 1, che lo rende il primo telefono pieghevole dotato di questo chipset. Tra le altre specifiche, ancora, una batteria da 4.750 mAh con supporto alla ricarica cablata da 66 W. Grazie alla GPU Adreno, HONOR Magic V offre un aumento delle prestazioni della GPU del 30% rispetto alla generazione precedente, consentendo una maggiore produttività e velocità più elevate. HONOR Magic V sarà anche dotato di 12GB di RAM e 256GB di storage.

Honor non ha ancora detto se e quando, il telefono verrà lanciato a livello globale, ma il prezzo per il lancio in Cina è di 9999 yuan, che al cambio attuale corrispondono a circa 1.390 euro.

