iPod Shuffle torna popolare su Tiktok

iPod Shuffle sta tornando di moda: il lettore musicale che Apple ha dismesso cinque anni fa è improvvisamente tornato in auge grazie a una serie di utenti TikTok che li stanno sfoggiando tramite i propri profili, risollevando l’interesse verso un prodotto che era ormai stato dimenticato dai più.

Da anni gli smartphone sono infatti in grado di riprodurre la musica, per cui la necessità di avere un lettore musicale dedicato è gradualmente diminuita nel tempo. Nel confronto i telefoni odierni risultano anzi più versatili perché consentono l’accesso alle nuove piattaforme di musica in streaming come Spotify, Deezer ed Apple Music, mentre i lettori MP3 del passato si fermavano soltanto alla riproduzione dei file archiviati nella loro memoria.

Se oggi c’è ancora qualcuno che utilizza un lettore musicale è principalmente un audiofilo che ne utilizza uno di quelli magari un po’ più particolari e che ancora oggi è in grado di supportare la riproduzione audio in alta qualità senza perdita dei dati.

Per il resto potrebbe esserci ancora una minoranza che preferisce affidarsi a questi piccoli dispositivi, in special modo nel caso di iPod Shuffle, magari per allenarsi, ma anche qui la fetta di utenza sta gradualmente diminuendo proprio perché anche gli smartwatch più recenti sono in grado di riprodurre musica in locale (e in streaming quelli con la connettività cellulare) e sono altrettanto piccoli, oltre che sempre al polso.

Eppure come dicevamo iPod Shuffle sta tornando di moda, ma non come ci si aspetterebbe. Non viene infatti scelto dalle persone per ascoltare la musica bensì utilizzato come fermaglio: pare infatti che la clip con cui si può agganciare ad un lembo del vestito sia particolarmente efficace anche per tenere fermi i capelli.

Questo improvviso ritorno di popolarità non basterà a convincere Apple per valutare una sua reintroduzione sul mercato: d’altronde la categoria iPod sta per scomparire, visto che al momento l’unico che si può ancora acquistare nei negozi ufficiali è l’ultimo modello della serie Touch. Sta di fatto che adesso per le strade aumentano le possibilità di rivedere gli Shuffle agganciati al capo delle persone, in special modo quelli di seconda generazione, che venivano proposti in più varianti di colore, trasformandosi in un accessorio da abbinare al proprio abbigliamento.