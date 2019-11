Apple Watch Serie 6 migliorerà processore, connettività e resistenza all’acqua

Dal punto di vista hardware lo smartwatch di Cupertino introdotto quest’anno risulta molto simile se non sostanzialmente identico agli Apple Watch Serie 4 del 2018, invece per i nuovi modelli attesi nel 2020 Apple Watch Serie 6 sono previsti importanti e consistenti miglioramenti sotto ogni punto di vista, soprattutto per quanto riguarda processore, connettività senza fili e resistenza all’acqua.

Secondo l’analista gran parte di questi miglioramenti sarà possibile grazie all’impiego del polimero a cristalli liquidi, siglato LCP, per la scheda logica flessibile. Ricordiamo che sempre secondo Kuo Apple impiegherà questo materiale anche negli attesi iPhone 5G 2020 oltre che in iPhone Se 2 da molti indicato come iPhone 9: è la prima volta invece che il polimero a cristalli liquidi viene indicato in arrivo anche nelle smartwatch di Cupertino.

L’analista indica miglioramenti nel processore e nelle prestazioni, da cui si evince il possibile arrivo di un nuovo SoC. Viceversa il chip Apple S5 di Apple Watch Serie 5 offre prestazioni identiche alla serie 4, ma all’interno integra più memoria e anche una nuova bussola, oltre che un driver video nuovo per gestire lo schermo sempre attivo del’indossabile.

L’impiego dei materiali LCP invece porterà miglioramenti sostanziali nelle antenne, quindi sia per le connessioni locali Wi-Fi e Bluetooth, sia per quelle alla rete cellulari. Per produrre queste componenti Apple avrebbe già ingaggiato Dongshan Precision, Avary Holding e Flexium Interconnect.

Infine il report, segnalato da MacRumors, non precisa ulteriormente come migliorerà la resistenza all’acqua di Apple Watch Serie 6. Ricordiamo che fin dai modelli Serie 2 gli indossabili di Cupertino possono essere indossati per nuotare e anche per immersioni fino alla profondità di 50 metri, così è possibile che questo limite venga esteso fino ai 100 metri.

Secondo altri report precedenti Apple potrebbe abbandonare gli schermi OLED per impiegare pannelli micro LED, mentre da tempo sono attese funzioni avanzate per il monitoraggio del sonno.

Apple Watch è lo smartwatch più venduto in assoluto: nel tentativo di competere meglio con Apple Google ha acquisito Fitbit. Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch Serie 5 è in questo approfondimento di macitynet.