Apple svela il dietro le quinte di Truth be told, in arrivo su Apple TV+

La ricerca della verità, dolorosa e appassionata, in cui bene e male si mescolano, di Octavia Spencer è raccontata nel trailer di Truth be told, la serie tv crime drammatica in arrivo su Apple TV+, che Apple ha condiviso in prima visione nelle scorse ore, a pochi giorni dal debutto dello show nel catalogo dello streaming tv di Cupertino.

Attraverso la voce di Octavia Spencer e quella di altri attori, sceneggiatori e produttori di Truth be told lo spettatore viene guidato all’interno dello show, proiettato nelle ambientazioni e nella storia.

La vicenda è quella di Poppy Parnell, interpretata da Octavia Spencer: una podcaster che ha raggiunto la fama diventando un’eroina nazionale dopo essere stata coinvolta nella risoluzione di un crimine 18 anni prima e che ora si trova determinata a volerlo riaprire. Grazie a Octavia e alla sua trasmissione podcast era stato messo dietro le sbarre Warren Cave.

Ora, a quasi vent’anni di distanza, la podcaster riceve nuove prove che la costringono a riaprire il caso e, contemporaneamente, a mettersi faccia a faccia con l’uomo dietro le sbarre (forse erroneamente) anche per causa sua, e con la sua stessa vita. Un’indagine, perfetta per riflettere sulla privacy e sulla ricerca della giustizia da un palco pubblico.

A metà novembre Apple aveva annunciato l’arrivo su Apple TV+ di Truth Be Told, che entrerà presto a far parte del catalogo della piattaforma di tv in streaming di Apple. Truth be told, infatti, debutterà su Apple TV+ il 6 dicembre 2019.

