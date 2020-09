HONOR presenta un nuovo smartwatch outdoor, uno per il fitness e un laptop dalle alte prestazioni

HONOR presenta in queste ore tre nuovi prodotti da aggiungere al suo ventaglio di dispositivi smart life. Il primo è un nuovo smartwatch outdoor, il secondo è una band per il fitness, e il terzo è un laptop dalle performance elevate. Ecco di che si tratta-

I nuovi prodotti prendono, rispettivamente, il nome di HONOR Watch GS Pro e HONOR MagicBook Pro. Allo stesso tempo il brand ha anche annunciato gli aggiornamenti dei processori per HONOR MagicBook 14 e 15, HONOR Pad 6 e di tre prodotti HONOR Choice per rafforzare ulteriormente la sua strategia 1+8+NIoT.

HONOR Watch GS

Watch GS Pro è lo Smartwatch Outdoor pensato per l’avventura, robusto e resistente per tutti gli avventurieri urbani. E’ dotato di una durata della batteria di 25 giorni, ed è costruito per resistere ad ambienti difficili, soddisfacendo fino a 14 test MIL-STD-810G. Supportato da un sistema di doppio posizionamento satellitare integrato ad alta precisione, HONOR Watch GS Pro è dotato di funzione “route back” e di avviso di deviazione del percorso per aiutare gli utenti nell’esplorazione.

Ancora, il nuovo smartwatch supporta più di 100 modalità di allenamento e la registrazione dei dati di allenamento, tra cui l’arrampicata in montagna, l’escursionismo, lo sci, la corsa indoor e outdoor e l’allenamento libero. È inoltre dotato di funzioni di salute intuitive per monitorare il benessere degli utenti.

HONOR Watch GS Pro sarà disponibile a partire dal 14 settembre al prezzo di 249,90 euro.

HONOR Watch ES

HONOR Watch ES, invece, si rivolge principalmente agli appassionati di fitness. Monta un display AMOLED da 1,64 pollici, e offre 95 modalità di allenamento, 12 corsi di allenamento con scenari specifici per bruciare i grassi e fare addominali, e una gamma ampissima di opzioni per il monitoraggio della salute e del fitness.

HONOR Watch ES sarà disponibile in Italia partire dal 21 settembre al prezzo di 99,90 euro.

HONOR MagicBook Pro

HONOR MagicBook Pro, con Windows 10 a bordo, è il laptop ideato per i professionisti della creatività. Dotato di un processore AMD Ryzen 5 4600H con Radeon Graphics integrato e 6 core e 12 thread, HONOR MagicBook Pro offre prestazioni top. Propone al suo interno una unità di archiviazione SSD PCIe NVMe SSD da 512 GB e 16 GB di RAM a doppio canale DDR4.

Il portatile è dotato di un display FullView da 16,1 pollici con una gamma di colori 100% sRGB. Ha un ingombro ridotto, che misura 369 mm x 234 mm x 16,9 mm.

HONOR MagicBook Pro (16+512GB) sarà disponibile in UK, Francia e Germania al prezzo consigliato al pubblico di 899,90 euro.