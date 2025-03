HP LaserJet 200, l’ultimo aggiornamento blocca i toner originali

Pubblicità

HP è da tempo nota, insieme ad altri produttori di stampanti, per il rilascio di aggiornamenti firmware che impediscono l’utilizzo di cartucce e toner di terze parti con stampanti già acquistate: questa volta, però, l’aggiornamento killer si è rivoltato contro la società stessa: pare infatti che un ultimo update comprometta il funzionamento di alcune stampanti HP LaserJet 200, nonostante l’utilizzo di toner originali HP.

L’aggiornamento in questione è il numero 20250209, rilasciato nei primi giorni di marzo per i modelli di stampante LaserJet MFP M232-M237. Secondo HP, l’update include “correzioni di sicurezza, aggiornamenti richiesti dalle normative, miglioramenti generali e risoluzioni di bug”, oltre ad alcune ottimizzazioni per il protocollo IPP Everywhere.

Dal confronto con aggiornamenti precedenti effettuati da ArsTechinca non emergono differenze di rilievo rispetto a quanto incorpora questa ultima versione.

Ciò nonostante, alcuni utenti hanno iniziato a segnalare problemi nell’uso delle stampanti, anche con il toner originale HP. I forum di supporto dell’azienda iniziano a popolarsi di richieste di alcuni utenti, che riportano la comparsa del “Codice Errore 11” e il lampeggiare della spia del toner al momento della stampa.

Sembra, al momento, che il problema non sia risolvibile pulendo i contatti e reinstallando la cartuccia. In effetti, HP ha già risposto ad ArsTechnica dichiarando di essere a conoscenza di un problema firmware che riguarda un numero limitato di dispositivi della serie HP LaserJet 200 e ha già rassicurato che il sta lavorando a una soluzione.

I precedenti

Non è la prima volta che HP viene criticata per gli aggiornamenti delle stampanti. Già nel maggio 2023, ad esempio, un aggiornamento firmware aveva reso inutilizzabili diverse stampanti della serie HP OfficeJet, causando schermate blu e impedendo la stampa per settimane.

A quanto, pare, HP non è la sola nota per limitare l’utilizzo delle proprie stampanti con inchiostri non originali. Di recente, anche Brother è stata oggetto di critiche simili, dopo che un video l’ha accusata di aver aggiornato i suoi dispositivi per ridurre la qualità di stampa o impedirla del tutto in caso di utilizzo di toner non originale. Tuttavia, Brother ha smentito tali accuse spiegando le ragioni del problema.