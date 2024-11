Batteria magnetica da 5500 mAh, sconto a metà prezzo, solo 10 €

Pubblicità Se avete uno iPhone con tecnologia Magsafe oggi c’è un’offerta per voi: la batteria magnetica Iniu che potete comprare a 10 € grazie ad un coupon . La batteria di cui parliamo è molto simile alla batteria Magsafe di Apple che oggi è stata dismessa: permette di ricaricare l’iPhone in mobilità applicata alla parte posteriore di qualunque iPhone compatibile Magsafe, quindi dal 12 in su inclusi i 14 e i 15 (anche se nella descrizione della batteria non ci sono). Grazie alla batteria Iniu potete ricaricare l’iPhone, mentre lo si trasporta oppure lo si continua ad utilizzare senza l’ingombro di cavi. La differenza principale con la batteria Magsafe è nella velocità di ricarica: la batteria oggi in offerta ricarica a 7,5W, la batteria Apple ricarica o forse è meglio dire ricaricava invece a 15W. Mancano anche una serie di funzioni di integrazione con il sistema operativo che, ovviamente, solo Apple può fornire, ma per il resto non ha nulla di che invidiare alla batteria Apple. La sua peculiarità è nello spessore in rapporto alla carica. Parliamo di meno di due centimetri per 5500 mAh. In pratica, visto che parliamo di una batteria da 5V, possiamo ricaricare facilmente un iPhone anche iPhone Pro Max, interamente una volta e raddoppiare la sua autonomia. Costerebbe 20€, ma dopo avere applicato il coupon che trovate nella pagina la pagate solo 10,17 €

