HP prepara un portatile OLED pieghevole da 17 pollici

La passione per gli schermi pieghevoli è iniziata già da qualche anno negli smartphone Android e sembra destinata ad ampliarsi nel mondo dei PC Windows: dopo l’apripista Lenovo e nell’attesa di Asus, ora sembra che anche HP stia lavorando per introdurre il suo primo portatile tutto schermo OLED pieghevole da 17 pollici.

Lenovo ThinkPad X1 Fold ha scatenato l’attenzione globale in occasione della prima apparizione pubblica in occasione del CES 2020, dove macitynet lo ha toccato con mano e fotografato, per poi arrivare sul mercato a settembre di due anni fa. Le specifiche risentono del tempo trascorso: si tratta di una macchina con schermo OLED da 13,3” da 2.048 x 1.536 pixel, processore Intel Core i5-L16G7 con un core ad alta prestazioni e 4 core ad alta efficienza, 8GB di RAM e SSD da 256GB.

Anche Asus ha già annunciato il suo portatile OLED tutto schermo Zenbook 17 Fold in arrivo verso la metà di quest’anno. Le specifiche tecniche più recenti e sostenute includono schermo da 17,3”, risoluzione di 2.560 x 1.920 pixel, processore Intel i7-1250U con due core ad alte prestazioni e otto core ad alta efficienza, 16GB di RAM e SSD fino a 1 TB.

HP non ha ancora commentato e annunciato nulla al riguardo, ma i lavori in corso sul suo primo portatile tutto schermo OLED pieghevole sembrano trovare due conferme da altre fonti. È noto infatti che LG sta lavorando a uno schermo OLED pieghevole da 17 pollici, annunciato dal costruttore fin da gennaio.

Negli scorsi giorni invece TheElec ha indicato che la società sudcoreana SK IE Technology produrrà le pellicole trasparenti di poliimmide per rivestire i pannelli OLED 4K flessibili. La stessa testata segnala anche che LG Display ha in programma di costruire circa 10.000 pannelli OLED pieghevoli per HP a partire dal terzo trimestre.

Sembra così che tre dei più grandi e importanti costruttori di computer PC Windows al mondo si sfideranno su questo nuovo fronte: è probabile che qualche altro marchio entri nell’arena. Anche Apple sta studiando e brevettando computer tutto schermo pieghevoli, anche in collaborazione con LG.