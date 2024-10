Hti HT-203U, termocamera USB-C per cellulare in offerta lampo

Pubblicità

Ci sono casi in cui una telecamera termica a infrarossi potrebbe essere risolutiva: acquistando la Hti HT-203U attualmente in promozione ve ne mettete una direttamente in tasca. Il suo maggiore punto di forza? si collega a qualsiasi smartphone Android 6.0 (o successivo) tramite la presa USB-C.

È la soluzione ideale per chi cerca un modo semplice e veloce per monitorare le temperature in diverse situazioni. Con una gamma operativa che va da -20°C fino a 550°C, può fare la differenza in ambito domestico, professionale e in contesti industriali.

Pesa solo 30 grammi e misura 7 x 4,5 x 1,5 cm, perciò si adatta perfettamente alla maggior parte degli smartphone.

Grazie alla sua risoluzione di 256 x 192 pixel e alla dimensione del pixel di 12 μm, offre immagini termiche chiare e dettagliate, permettendo di identificare anche le più piccole variazioni di temperatura.

Che si tratti di individuare perdite di calore in una casa, monitorare macchinari in funzione o controllare il surriscaldamento di componenti elettronici, le immagini catturate sono sempre di alta qualità.

La telecamera consente di scattare foto e registrare video ed è possibile personalizzare il punto di temperatura ricevendo allarmi al raggiungimento di soglie specifiche, rendendo questo strumento altamente versatile.

Grazie alla funzionalità di segnalazione della temperatura minima e massima, è possibile tenere sempre sotto controllo le variazioni termiche, garantendo un monitoraggio efficace e tempestivo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 140 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.