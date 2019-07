Stranger Things 3 conquista il pubblico dello streaming: visto da oltre 40 milioni di utenti Netflix

Stranger Things 3 è disponibile da pochi giorni ed è già un enorme successo: oltre 40milioni di account Netflix hanno visto la terza stagione dell’attesissima serie tv. E di questi, più di 18 milioni hanno già terminato di vedere l’intera stagione.

A rivelarlo è stata Netflix sull’account ufficiale Twitter. Secondo i dati forniti dal gigante dello streaming tv, Stranger Things 3 è stato visto da 40,7 milioni di utenti Netflix: sono comprese in questo numero le persone che hanno visto almeno il 70 per cento di un episodio della serie.

Questo record batte quello che Netflix ha raggiunto a giugno, quando Murder Mystery ha ottenuto circa 30,9 milioni di visualizzazioni in tre giorni.

La serie tv cult è disponibile dal 4 luglio. Tra fantascienza, misteri e un pizzico di horror, è tornata sul piccolo schermo per continuare ad appassionare gli spettatori della serie originale Netflix. Con Stranger Thing 3 gli spettatori faranno un tuffo nel 1985 a Hawkins, in Indiana. All’inizio dell’estate, quando la scuola è terminata, un centro commerciale nuovo attira l’attenzione di tutti e il gruppo di amici di Hawkins è a un passo dall’età adulta. Nuovi amori complicano la dinamica del gruppo, che deve trovare il modo di andare avanti senza disfarsi. Intanto, il pericolo è in agguato e, mentre la città viene minacciata da vecchi e nuovi nemici, Undici e i suoi amici devono accettare il fatto che il male non finisce, ma si evolve, e che, per sopravvivere, ora dovranno fare squadra e ricordarsi che l’amicizia è sempre più forte di ogni paura.