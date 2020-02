Huawei Mate Xs: il ritorno del pieghevole in versione migliorata

Se il primo round dei pieghevoli non ha pienamente soddisfatto utenti e probabilmente neppure i prodottori anche per Huawei giunge il momento della seconda versione e il keynote “virtuale” dal titolo ” TOGETHER, Connecting Possibilities” svoltosi a Barcellona in quella che doveva essere uno degli eventi di MWC 2020 è stata l’occasione per presentarlo insieme a tante altre novità in tutti i campi dell’elettronica in cui l’azienda Cinese si cimenta: dai tablet ai router per casa, dallo store delle app ai notebook.

Mate Xs raccoglie tutti i suggerimenti e le indicazioni di questi mesi senza snaturare il terminale ma mantiene un fattore che limiterà l’accesso a chi può permettersi una spesa di 2.599 Euro per assicurarsi un prodotto all’avanguardia e potentissimo ma pur sempre “giovane”.

HUAWEI Mate Xs è sicuramente la naturale evoluzione del pieghevole HUAWEI Mate X. Reso ancora più potente dalla presenza del processore Kirin 990 5G, un design con Falcon Wing migliorato oltre alla ormai nota esperienza di utilizzo senza soluzione di continuità, nelle modalità smartphone e tablet.

Richard Yu, CEO Huawei Consumer Business Group, ha dichiarato: “HUAWEI Mate X è stato il nostro primo pieghevole e ha stabilito uno standard per il settore. HUAWEI Mate Xs alza ulteriormente l’asticella proponendo una connettività ancora più potente e un’esperienza utente integrata. È lo smartphone 5G più veloce della sua categoria.”

HUAWEI Mate Xs offre ancora na vera e propria esperienza FullView con un display da 8 pollici ripiegabile verso l’esterno, grazie al nuovo design della cerniera meccanica. Il design Falcon Wing presenta più di 100 componenti ad incastro che lavorano per rinforzare il display: la nuova cernieraRealizzata con un metallo liquido a base di zirconio, è molto più resistente e rende semplice e lineare l’apertura a 180°.

HUAWEI Mate Xs è dotato di un display flessibile con una nuova struttura polimerica a due strati. Il display pieghevole è realizzato con una tecnica pioneristica Huawei: due strati di poliimmide di grado aerospaziale uniti da un adesivo trasparente. Questo materiale unico permette al display di riprodurre un’ottima qualità dell’immagine, saturazione e luminosità, mantenendo un elevato grado di durabilità.

Piegato, HUAWEI Mate Xs è uno smartphone a doppio schermo, con display principale da 6,6 pollici e quello secondario da 6,38 pollici. Aperto, lo smartphone si trasforma in un tablet da 8 pollici, offrendo un’esperienza di visione e di gioco mai sperimentate prima su qualsiasi altro smartphone.

HUAWEI Mate Xs è dotato del sistema di raffreddamento Flying Fish Fin, progettato su misura per il pieghevole. Questo sistema utilizza grafene flessibile con fessure microscopiche che consentono di ripiegarsi insieme al dispositivo e di coprire l’intera superficie per un raffreddamento uniforme ed efficace. Progettata appositamente per le dimensioni compatte di HUAWEI Mate Xs, l’antenna 5G è frutto di un lungo processo di ricerca e sviluppo, per garantire una connettività stabile e ad alta velocità.

Prestazioni al top e connettività 5G

Alimentato dal Kirin 990 5G, HUAWEI Mate Xs beneficia del chipset più avanzato di Huawei. Il SoC include una CPU octa-core che comprende due core personalizzati Cortex-A76 di super dimensioni, due grandi core personalizzati Cortex-A76 e quattro piccoli core Cortex-A55, che funzionano ad un clock di base di 2,86GHz. L’elaborazione grafica è gestita dalla GPU Mali-G76 a 16 core, la più potente GPU Huawei, mentre l’NPU costruita sull’architettura Da Vinci di Huawei permette le prestazioni dell’AI.

Il Kirin 990 5G SoC ha un modem 5G integrato, che permette di fornire simultaneamente prestazioni potenti e connettività 5G con una migliore efficienza e una minore emissione di calore. Supporta diverse modalità di connessione: 2G, 3G, 4G, così come 5G NSA (not stand alone) e SA (stand alone). Il SoC supporta l’intero spettro 5G e 5G+4G Dual SIM Dual Standby.

HUAWEI Mate Xs continua la tradizione dei sistemi fotografici di alto livello, grazie al sistema SuperSensing Quad Camera realizzato in collaborazione con Leica. Il sistema fotografico è posizionato sulla barra laterale ed è composto da una camera principale da 40MP (grandangolare, f/1,8), una fotocamera ultra grandangolare da 16MP (f/2,2), un teleobiettivo da 8MP (f/2,4, OIS) e una fotocamera 3D Depth Sensing Camera. La combinazione di OIS e Image Stabilisation con AI, promette scatti super stabili e zoom ibrido fino a 30X. Il sistema supporta fino a ISO 204800 per l’acquisizione di foto incredibili anche in ambienti poco illuminati.

HUAWEI Mate Xs è particolarmente comodo nello scatto di selfie, consentendo all’utente di sfruttare al meglio il sistema con quattro fotocamere, guardando nello schermo secondario mentre sta scattando il selfie. In modalità ritratto, sia il fotografo che il soggetto possono lavorare insieme per ottenere scatti e ritratti ancora più interattivi guardando il risultato della posa su entrambi gli schermi.

Multi-tasking re-inventato

HUAWEI Mate Xs supporta nativamente una modalità Multi-Window, che consente di visualizzare e interagire con due app affiancate. Testo, immagini e documenti possono essere trasferiti con la stessa facilità con cui si trascina il contenuto da un’applicazione all’altra.

Un dock situato nella parte inferiore dello schermo offre agli utenti uno spazio preposto per il collegamento rapido alle applicazioni. Quando due app sono aperte contemporaneamente, gli utenti possono lanciarne una terza utilizzando la funzione Floating Window. Questa feature è molto comoda per occuparsi di piccole attività come rispondere a messaggi di testo senza abbandonare le altre app in uso.

HUAWEI Mate Xs funziona con EMUI10.0.1, un sistema operativo basato su Android Open Source. Non solo combina prestazioni migliorate con una maggiore sicurezza, ma supporta anche la funzione Multi-screen Collaboration, sviluppata con tecnologia Huawei. Questa funzione abbatte i confini tra i dispositivi Windows e Android: gli utenti possono facilmente trasferire file tra HUAWEI Mate Xs e un HUAWEI MateBook, oltre a controllare due sistemi da un unico display.

Lanciato con HUAWEI AppGallery

HUAWEI Mate Xs sarà uno dei primi dispositivi Huawei ad essere lanciato con la versione rinnovata di HUAWEI AppGallery, lo store di applicazioni ufficiale di Huawei di cui vi parliamo in un articolo dedicato

HUAWEI AppGallery apre le porte a un mondo di app globali di qualità che sfruttano le capacità uniche dei dispositivi Huawei – come HiAI, connettività, sistema e sicurezza.

Prezzo e disponibilità in Italia

HUAWEI Mate Xs sarà disponibile al prezzo consigliato di 2.599€. La data ufficiale verrà comunicata nei prossimi giorni.