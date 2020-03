Gli iPhone 12 5G potrebbero arrivare a ottobre per coronavirus

Prevedere l’arrivo di novità Apple è uno degli sport preferiti degli appassionati del marchio ma anche degli analisti di mercato: Cupertino scagliona l’introduzione delle novità di prodotto lungo il corso dell’anno ma, praticamente da quando esiste rimane sempre una certezza l’arrivo di una nuova generazione di iPhone a settembre: quest’anno però Apple potrebbe essere costretta a posticipare gli iPhone 12 5G a ottobre a causa delle conseguenze di Coronavirus.

L’ipotesi non è nuova e non riguarda solamente i prossimi top di gamma Apple: fin dall’aggravarsi della situazione in Cina sono infatti emersi report e indicazioni su possibili ritardi sulla tabella di marcia di Cupertino, anche per il terminale economico iPhone 9 o iPhone SE 2 in precedenza atteso a marzo. Ma anche se la situazione in Cina sembra in miglioramento, l’epidemia si sta diffondendo praticamente ovunque nel mondo, inclusi gli USA.

Apple ha subito introdotto restrizioni su viaggi e trasferte dei propri ingegneri in Cina, limitazioni che si prevedeva sarebbero state rimosse alla fine di marzo, ora invece alcune fonti tra costruttori e partner Apple riportate da DigiTimes segnalano che Cupertino potrebbe prorogarle fino alla fine di marzo. Anche se il lancio dei prossimi modelli è tra diversi mesi, in questo periodo gli ingegneri Apple viaggiano in Cina per lavorare a fianco di Foxconn, assemblatori e fornitori per finalizzare parti, componenti e assemblaggio prima di dare il via alla produzione industriale, solitamente tra giugno e luglio.

Prima di iniziare la produzione industriale devono essere completate le fasi di Engineering Validation Test (EVT) poi quella di Design Validation Test e infine di Production Validation Test per poter poi iniziare la produzione. In breve slittando avanti nel tempo queste fasi di lavorazione, Apple si potrebbe trovare costretta a posticipare gli iPhone 12 a ottobre, anche per produrre scorte sufficienti per il lancio globale.

Leggermente diverso il discorso per iPhone 9 o iPhone SE 2: con un design previsto simile a iPhone 8 e componenti interne degli iPhone 11, la fase di progettazione è senza dubbio molto più breve rispetto ai muovi modelli, in ogni caso la difficoltà di reperire parti e componenti, il rallentamento di tutto il mercato, delle fabbriche e anche negli acquisti per le limitazioni agli spostamenti delle persone, potrebbero costringere Apple a posticipare il lancio in aprile.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9 come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.