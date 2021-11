Hyper HyperDrive 4K è l’hub fino a 15 porte per MacBook Pro

Senza dubbio si tratta di uno degli hub moltiplicatori di porte più completi e versatili presentati finora per MacBook Pro, inclusi i nuovi modelli 2021, dotati di porte USB-C: infatti Hyper HyperDrive 4K mette a disposizione fino a 15 porte supplementari ed è in grado di gestire fino a tre monitor esterni con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Il modello top con 15 porte è progettato per MacBook Pro 15 e 16 pollici: nella lunga lista di connettori sono inclusi ben tre connettori HDMI e anche tre connettori DisplayPort che l’utente può utilizzare in qualsiasi combinazione. Per sfruttare tutti questi collegamenti video insieme occorre però collegare il portatile all’hub tramite tre porte USB-C del notebook.

Quando invece si collega il portatile all’hub con un solo cavo USB-C si possono utilizzare al massimo 11 porte, incluso un connettore HDMI o DisplayPort. Le altre porte fornite da Hyper HyperDrive 4K sono: una porta USB-C con Power Delivery per la ricarica fino a 100W, una porta Gigabit Ethernet, due USB-C con velocità fino a 10 gigabit al secondo, una USB-A fino a 10 Gb/s, altre due porte USB-A fino a 5Gb/s infine anche un alloggiamento per schedine di memoria SD e micro SD con velocità di trasferimento fino a 104MB/s.

Hyper HyperDrive 4K è costruito in alluminio ed è progettato con dimensioni che permettono di posizionarlo perfettamente sotto al portatile nella zona posteriore. In questo modo il notebook rimane sollevato sul retro con la tastiera inclinata verso l’utente, migliorando ergonomia e postazione di lavoro: una soluzione che secondo il costruttore migliora anche la dissipazione del calore della macchina.

Si tratta di un hub modulare con aggancio magnetico: il modello Hyper HyperDrive 4K per MacBook Pro 13 e 14 pollici mette a disposizione 13 porte, incluse due HDMI e due DisplayPort. Invece per i MacBook Pro 15 e 16 che mettono a disposizione la larghezza di banda necessaria, all’hub è possibile applicare una estensione magnetica che porta il totale delle porte a 15.

Come spesso avviene per i nuovi prodotti Hyper è stata lanciata una campagna di raccolta fondi da questa pagina di Indiegogo che ha già superato i fondi richiesti per iniziare la produzione industriale. Chi sostiene il progetto può avere Hyper HyperDrive 4K a solo 124 dollari nella versione da 13 porte, invece del prezzo finale di vendita che sarà di 249,99 dollari. Invece il modello completo con 15 porte si può preordinare a 149 dollari, invece del prezzo che avrà di listino una volta in commercio di 299,99 dollari.

Nel mese di ottobre Hyper ha presentato caricabetteria e batteria da 245W che trovate da questa pagina di Indiegogo.