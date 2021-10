Hyper svela caricatore GaN e batteria entrambi da 245W

Parte la campagna IndieGogo Hyper più ambiziosa di sempre: questa volta il produttore lancia il caricabatterie GaN da 245W e il pacco batteria da 245W, entrambi i presentati come i primi al mondo con questa potenza.

Non uno ma due nuovi prodotti HyperJuice da 245W. Il caricabatteria GaN in fase di lancio è più potente rispetto a quattro adattatori di alimentazione USB-C Apple da 61W, o più potente rispetto a due caricabatterie da 96W, 30W e 20W combinati. Con quattro porte USB-C da 100W, il carica batteria consente di caricare velocemente 4 MacBook Pro 13″, o due grandi laptop, più un tablet e smartphone.

Ancora, permette di ricaricare velocemente due MacBook Pro, un tablet e uno smartphone contemporaneamente e, naturalmente, è ottimizzato anche per i nuovi Macbook Pro 2021 appena lanciati, con possibilità di ricarica rapida di due MacBook Pro 16″ (96W) + iPad Pro 12,9″ (30W) + iPhone 13 Pro Max (20W).

Per quanto concerne, invece, la batteria da 245W, questo accessorio permette agli utenti di ricaricare in movimento qualsiasi dispositivo, grazie alle 2 porte USB-C Power Delivery da 100W e alle 2 porte da 60W.

La batteria HyperJuice propone una potenza nominale da ben 27.000 mAh (100 Wh) e può caricare un MacBook Air (49,9 Wh) fino a 2 volte, oppure un iPhone 13 per oltre 9 volte.

La batteria mette a disposizione anche un display OLED illuminato che fornisce informazioni sull’accumulatore in tempo reale, come stato di carica, capacità della batteria (in % e Wh), tempo di ricarica e consumo energetico della singola porta USB-C.

La batteria si ricarica in appena un’ora, grazie alla presenza di due porte di ingresso/uscita USB-C PD da 100W. Si può raggiungere questo risultato sia con il caricatore GaN HyperJuice da 245W, o qualsiasi caricatore USB-C PD da 100W.

Di seguito le specifiche del caricatore da 245 W:

Ingresso alimentazione: CA 100-240 V 47/63 Hz ≤4A

Potenza massima totale in uscita: 245 W

Efficienza energetica: 91%

Porte: 4 x USB-C, USB-C1/C2/C3/C4: massimo 100 W, PD3.0 5V~3.0A, 9V~3.0A, 12V~3.0A, 15V~3.0A, 20V~5A. PPS: 3,3 V-11 V/3 A; 5V-21V/5A

Protocollo: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0/4.0+, PPS, Apple 2.4A, BC1.2, AFC, SCP, FCP

Protezione: protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito

Certificazioni: UL60950/62368, EN60950/62368, GB17626.2-1998/17626.4-1998/17626.5-1998, IEC61000-4-2/61000-4-4/61000-4-5

Dimensioni del prodotto: 105 x 100 x 32 mm / 4,13 “x 3,93″ x 1,25”

Peso del prodotto: 582 g

Involucro: alluminio e ABS

Include nella confezione: cavo di alimentazione CA da 1,8 m

Mentre il pacco batteria da 245 W ha le seguenti specifiche:

Capacità di alimentazione: 100 Wh/27000 mAh

Ingresso alimentazione: Max 100 W di alimentazione USB-C

Potenza massima totale USB in uscita: 245 W

Porte: 4 x USB-C USB-C1: ingresso/uscita max 100 W PD3.0, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/5 A PPS: 3,3 V-11 V/3 A; 5V-21V/5A; USB-C2: ingresso/uscita max 100 W PD3.0, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/5 A PPS: 3,3 V-11 V/3 A; 5V-21V/5A; USB-C3: uscita PD3.0 max 65 W, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/3,25 A, USB-C4: uscita PD3.0 max 65 W, 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A, 20 V/3,25 A

Protocollo: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0/4.0+, Apple 2.4A, BC1.2, AFC, FCP, PPS (C1 e C2) PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, Apple 2.4A, BC1.2, AFC, FCP (C3 e C4)

Protocollo: PD2.0/3.0, QC2.0/3.0/4.0+, Apple 2.4A, BC1.2, AFC, FCP, PPS (C1 e C2) PD2.0/3.0, QC2.0/3.0, Apple 2.4A, BC1.2, AFC, FCP (C3 e C4) Ricarica passthrough: ricarica contemporaneamente la batteria e i dispositivi collegati

Protezione: protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito

Cella della batteria: ioni di litio

Certificazioni: CE, FCC, CB, UN 38.3, RoHS, PSE

Dimensioni del prodotto: 191 x 81 x 28 mm / 7,51 x 3,18 x 1,10 pollici

Peso del prodotto: 765 g

Involucro: alluminio e ABS

Include nella confezione: cavo di ricarica da USB-C a USB-C da 3 piedi e 100 W

HyperJuice supporta la ricarica pass-through, quindi permette di caricare i propri dispositivi e HyperJuice contemporaneamente. Al momento, i due prodotti si trovano in fase di raccolta fondi su IndieGogo, quindi proposti con uno sconto del 50% sul prezzo finale di vendita, dove è possibile assicurarsi a 99 dollari (circa 85 euro) un caricatore GaN HyperJuice da 245W mentre a 149 dollari (circa 128 euro) una batteria HyperJuice USB-C da 245W.