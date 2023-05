Hyundai e LG produrranno insieme batterie per auto elettriche

Hyundai Motor Group e LG Energy Solution (LGES) hanno annunciato una joint venture per la produzione di batterie per le auto elettriche negli Stati Uniti.

Le due aziende hanno siglato un memorandum d’intesa per produrre batterie EV negli USA, con l’obiettivo di dare ulteriore slancio alla strategia di elettrificazione di Hyundai negli Stati Uniti.

Hyundai e LGES avranno una quota del 50% ciascuna nella joint venure, che vedrà un investimento superiore ai 4.3 miliardi di dollari.

La capacità annuale del nuovo impianto sarà di 30 GWh, in grado di supportare la produzione di 300.000 unità di veicoli elettrici all’anno. Lo stabilimento sarà situato nella contea di Bryan, a Savannah, in Georgia, nelle vicinanze dello Hyundai Motor Group Metaplant America, attualmente in costruzione.

La joint venture, la cui costruzione inizierà nella seconda metà del 2023, prevede di avviare la produzione di batterie non prima della fine del 2025.

Hyundai Mobis assemblerà i pacchi batteria utilizzando le celle dell’impianto e li fornirà agli impianti di produzione del Gruppo negli Stati Uniti per la produzione dei modelli EV di Hyundai, Kia e Genesis.

Con questa joint venture, LGES dispone ora di sette impianti di batterie attualmente in funzione o in costruzione negli Stati Uniti, dove l’azienda sta concentrando la maggior parte delle proprie risorse per espandere la capacità produttiva.

Hyundaie LGES sono da tempo partner nel campo dell’elettrificazione, avendo lavorato alla fornitura di batterie per veicoli elettrici, tra cui Elantra Hybrid, Kona Electric e IONIQ 6. Nel 2021 hanno avviato una joint venutr per la produzione di celle a batteria in Indonesia, con un impianto che dovrebbe iniziare la produzione nella prima metà del 2024.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.