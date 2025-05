I dispositivi Tado° ora funzionano con Samsung SmartThings

Il termostato e i dispositivi tado° per la termoregolazione di casa sono facili da usare e dall’anno scorso supportano lo standard universale Matter, ora però con il supporto a Samsung SmartThings le cose si semplificano ulteriormente per gli utenti che desiderano integrare l’intero sistema con la piattaforma di domotica della multinazionale sudcoreana.

Da tempo i dispositivi tado° si integrano e funzionano senza problemi con le piattaforme per la casa di Apple, Google e Amazon, incluso il controllo via comandi vocali tramite i rispettivi assistenti Siri, Google Assistant e Amazon Alexa.

Con il supporto appena annunciato tra tado° e SmartThings anche gli utenti di televisori, elettrodomestici e dispositivi Samsung possono contare su configurazione e gestione semplificati. Inizialmente la certificazione Works With Samsung SmartThings è disponibile per il termostato intelligente tado° X, per la Testa Termostatica Intelligente X infine per il Sensore di Temperatura Wireless X.

La società di Monaco dichiara che grazie ai termostati intelligenti e all’app tado° gli utenti risparmiano il media il 22% sui costi energetici. La famiglia può controllare la temperatura da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, sfruttare la programmazione smart, il geofencing per ridurre riscaldamento o aria condizionata quando si è fuori casa, il rilevamento delle finestre aperte e molto altro ancora.

L’ecosistema SmartThings di Samsung conta oltre 280 milioni di utenti nel mondo, circa 200 prodotti compatibili di decine e decine di aziende partner. Anche Samsung offre funzioni di risparmio energetico con SmartThings Energy, la localizzazione dei dispositivi con SmartThings Find e numerose altre funzioni, incluso l’apprendimento delle abitudini e degli schermi di utilizzo per migliorare e personalizzare il sistema.

Per chi è interessato ai dispositivi tado° o già possiede il termostato e desidera ampliare il sistema, segnaliamo diverse offerte che permettono di acquistarli in sconto su Amazon:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.