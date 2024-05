Tado-X cambia la termoregolazione con Thread e Matter

tado° svela oggi la sua nuova gamma di prodotti che porta semplicità al riscaldamento intelligente: tado° X. Questa linea è stata progettata per rendere i termostati intelligenti e l’ottimizzatore per pompe di calore più accessibili ed efficienti, sia per l’impatto ambientale che economico.

tado° X si contraddistingue per essere un prodotto facile da usare con una configurazione molto rapida e un utilizzo quotidiano semplificato dalla programmazione smart e dalle sue funzionalità, che gli utenti possono impostare a inizio stagione e poi ricontrollare quando andrà spento. La tecnologia di connessione offre una maggiore copertura ed è ideale per installazioni più ampie con la sua rete mesh Thread.

La gamma completa dei nuovi prodotti tado° X è composta da:

● Termostato Intelligente X (cablato)

● Testa Termostatica Intelligente X

● Sensore di Temperatura Wireless X

● Ottimizzatore Pompa di Calore X

● Bridge X

Oltre a essere più semplice da usare, tado° X combina tutte le funzioni di gestione dell’energia con gli standard Thread e Matter, per una perfetta integrazione con altri dispositivi smart presenti nell’abitazione. Inoltre, i dispositivi della nuova linea hanno anche nuovi display per una migliore esperienza d’uso, mentre la Testa Termostatica Intelligente X è dotata di una batteria che può essere ricaricata con un cavo USB-C per una maggiore comodità.

Il nuovo Ottimizzatore Pompa di Calore X porta un maggiore controllo ed efficienza alle pompe di calore e, combinato con la Testa Termostatica Intelligente X e il Termostato Intelligente X (per il riscaldamento a pavimento), aiuta a garantire il controllo della temperatura per singole stanze e zone della casa, così da avere un risparmio ancora maggiore.

Christian Deilmann, CPO e co-fondatore di tado°, ha dichiarato: “Siamo così orgogliosi di svelare la nostra ultima generazione di prodotti che rappresentano un altro passo avanti nella nostra missione di rendere più semplice la riduzione del consumo energetico e delle bollette per milioni di case in tutta Europa, senza compromettere il comfort.”

Prosegue il co-fondatore “Le innovazioni che abbiamo creato nei nostri prodotti tado° X portano la semplicità per il riscaldamento ad un livello mai raggiunto prima. In passato, infatti, i termostati intelligenti erano utilizzati principalmente dagli appassionati di smart home, mentre tado° X si avvicina a un target molto più ampio. Questo genere di prodotti sarà più accessibile e avrà un maggiore impatto sul risparmio economico e sulla transizione alle energie rinnovabili. La combinazione di queste nuove tecnologie hardware con tutte le soluzioni software che abbiamo creato da vita a un sistema di gestione energetica della casa che permette di avere maggiore controllo sia sulle emissioni che sulle bollette. Infatti, combinare questi dispositivi con le pluripremiate funzioni, come Auto-Assist, Balance e l’App per la ricarica dei veicoli elettrici, consente agli utenti di avere sempre sotto controllo i consumi, e quindi di ottimizzarli per avere spese e emissioni più leggere, come mai prima”.

tado° X: ecco come funziona

tado° X funziona con il protocollo Thread, offrendo una rete mesh più stabile rispetto al WiFi e con una maggiore copertura nelle case più grandi. Questa integrazione consentirà agli utenti una maggiore libertà nell’installazione dei prodotti. Infatti, per chi già possiede un sistema che integra questo protocollo, non servirà acquistare Bridge X, ma potrà collegare tutti i prodotti al proprio Thread border router, come ad esempio Apple Homepod Mini.

Per chi invece si sta avvicinando per la prima volta a questo nuovo standard e ha deciso di creare una rete mesh Thread da zero, è possibile acquistare il router di confine Bridge X con lo Starter Kit. In entrambi i casi, Bridge X aggiuntivi possono estendere la portata della loro rete mesh Thread nelle case più grandi e renderla più consistente.

La nuova linea di prodotti tado° X integra anche Matter, il nuovo standard di connettività unificato adottato da oltre 240 società membri, tra cui Amazon, Google, Apple, Samsung, Ikea, Philips Hue e Somfy. Questo significa che i nuovi dispositivi dell’azienda tedesca possono comunicare con le soluzioni smart proposte da altre aziende che sfruttano il protocollo Thread e il sovra-standard Matter, inserendosi alla perfezione nell’ecosistema smart di ogni utente.

Il Termostato Intelligente X, la Testa Termostatica Intelligente X e il Sensore di Temperatura Wireless X funzionano con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Home e Apple Homekit.

Termostato Intelligente X

Il Termostato Intelligente X può sostituire i termostati tradizionali per controllare una caldaia, una valvola o le stanze con riscaldamento a pavimento. Quest’ultimo lo rende il compagno ideale per l’Ottimizzatore Pompa di Calore X, che consente di migliorare l’efficienza e controllare la temperatura della stanza nelle case con pompe di calore. Il Termostato Intelligente X è compatibile con due tipi di interfacce di riscaldamento: relè (on/off, meccanico) e Opentherm (digitale). Può essere utilizzato da solo (con un router di confine Thread) o agire come controller di caldaia in un’installazione con più Teste Termostatiche Intelligenti X.

Testa Termostatica Intelligente X

Grazie al nuovo design innovativo a forma di T, che lo rende più compatto, e al display touch ad alta risoluzione migliorato, la Testa Termostatica Intelligente X può portare il controllo del riscaldamento in ogni singola stanza della casa ad un livello superiore. È più semplice da montare sulla maggior parte dei caloriferi, e viene fornito con sei adattatori e un selettore per facilitare l’installazione. La Testa Termostatica Intelligente X è, inoltre, dotata di una batteria facilmente rimovibile che si ricarica tramite un cavo USB-C, rendendo ancora più pratica e immediata anche la ricarica, ed evitando il costo e lo smaltimento delle batterie. La Testa Termostatica Intelligente X dispone anche di un blocco per bambini.

Sensore della Temperatura Wireless X

Rispecchiando il design del Termostato Intelligente X, il Sensore di Temperatura Wireless X può essere posizionato in qualsiasi punto di una stanza, così da fornire una lettura della temperatura da quel punto e impostare il comportamento del riscaldamento, e garantire un clima sempre perfetto. Inoltre, può essere utilizzato anche per il controllo centralizzato di più Teste Termostatiche Intelligenti X in una stanza (particolarmente utile se i caloriferi si trovano in posizioni scomode) e con l’Ottimizzatore Pompa di Calore X.

Ottimizzatore Pompa di Calore X

L’Ottimizzatore Pompa di Calore X lavora attraverso il lavoro con il controller principale della pompa di calore per consentire di impostare semplicemente la programmazione intelligente per il riscaldamento e per l’acqua calda, e di regolare manualmente le temperature nell’app tado°.

La novità, che contraddistingue tado° sul mercato, è la possibilità di controllare ogni stanza con la pompa di calore, grazie alla combinazione di questo prodotto con le Teste Termostatiche Intelligenti X.

Quando utilizzato in combinazione con il servizio di loadshifting Balance per Pompe di calore e tariffe energetiche dinamiche, l’Ottimizzatore Pompa di Calore X può regolare l’attivazione sulla base dei periodi in cui i prezzi sono più bassi. Questa funziona si applica sia per il riscaldamento che per l’acqua calda.

L’Ottimizzatore Pompa di Calore X è compatibile con i principali produttori presenti sul mercato europeo: Atlantic, Vaillant, Saunier Duval e Fujitsu. Lo sviluppo per altri marchi continuerà dopo il lancio.

Può anche funzionare come router di confine Thread per comunicare con gli altri prodotti tado° X e i dispositivi Matter di terze parti nella casa di un cliente.

L’ecosistema tado°

I prodotti tado° X possono essere nuovi, ma le caratteristiche che i clienti hanno imparato a conoscere e ad amare sono ancora presenti. tado° consente alle famiglie di controllare le temperature da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, tramite la sua app per smartphone o con gli assistenti vocali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit.

Le principali funzionalità includono la programmazione intelligente, la Geolocalizzazione, il Rilevamento delle finestre aperte e il comfort dell’aria. Tutte queste funzionalità portano a risparmi energetici medi del 22% [1], riducendo anche l’impronta di emissioni di una casa.

tado° X può anche fungere da gateway per l’intera gamma di soluzioni di gestione energetica di tado° che, attraverso la combinazione di termostati intelligenti, controllo dell’app e funzionalità intelligenti e ottimizzazione delle pompe di calore, possono far risparmiare a una casa centinaia di euro all’anno. Oltre a queste soluzioni, tado° offre anche la sua Smart Charging App per veicoli elettrici.

Compatibilità con i dispositivi tado° V3+ attuali

Poiché tado° X è costruito su una piattaforma tecnica completamente nuova e diversa da V3+ e dalle precedenti generazioni di tado°, non è compatibile con questi

Prezzi e disponibilità

tado° X arriva oggi (15 maggio) anche in Italia

Ecco i prezzi:

● Termostato Intelligente X – Kit di base – Prezzo di vendita consigliato di €199,99

● Termostato Intelligente X – Prezzo di vendita consigliato di €134,99

● Testa Termostatica Intelligente X – Kit di base – Prezzo di vendita consigliato di €159,99

● Testa Termostatica Intelligente X – Prezzo di vendita consigliato di €99,99

● Teste Termostatiche Intelligenti X – Quattro pack – Prezzo di vendita consigliato di €369,99

● Sensore di Temperatura Wireless X – Prezzo di vendita consigliato di €99,99

● Ottimizzatore Pompa di Calore X – Prezzo di vendita consigliato di €249,99

● Bridge X – Prezzo di vendita consigliato di €69,99