Logic Pro, nuove capacità avanzate per beatmaker su Mac e iPad

Apple aggiorna Logic Pro su Mac e iPad con nuove funzioni pensate per rafforzare la produzione musicale, in particolare elettronica e hip-hop. Apple introduce miglioramenti allo Stem Splitter, aggiunge Flashback Capture e lancia nuovi sound pack per arricchire le produzioni di beatmaker e produttori.

Lo Stem Splitter, già noto agli utenti, ora offre una separazione audio più precisa, capace di isolare elementi come chitarra e piano dai mix. Con preset rapidi per acapella o strumentale e la nuova funzione submix, è possibile esportare solo le parti necessarie per remix e basi personalizzate.

La funzione Flashback Capture permette di recuperare registrazioni MIDI e audio non salvate, risolvendo uno dei problemi pratici più comuni durante le sessioni. In modalità ciclo, Logic Pro organizza automaticamente le diverse take, semplificando il lavoro creativo.

I nuovi sound pack inclusi ampliano le possibilità sonore: “Dancefloor Rush” porta oltre 400 loop drum-and-bass e una griglia Live Loops personalizzata, mentre su Mac arrivano anche “Magnetic Imperfections”, che simula l’effetto analogico dei nastri, e “Tosin Abasi”, dedicato al progressive metal con riff e tecniche avanzate.

Su iPad debutta Learn MIDI, che consente ai musicisti di assegnare facilmente controlli hardware ai parametri software di Logic Pro, mantenendo il flusso creativo grazie a un’interfaccia intuitiva e feedback visivi in tempo reale.

Per chi lavora su progetti complessi, l’aggiornamento su Mac aggiunge la ricerca avanzata delle tracce e il supporto ai Writing Tools basati su Apple Intelligence nel Notepad, utili per affinare testi e bozze musicali. Il nuovo aggiornamento di Logic Pro è già disponibile per tutti gli utenti su Mac e iPad, confermando l’impegno di Apple nel migliorare gli strumenti per la produzione musicale.

Le novità di Logic Pro

Qui di seguito tutte le novità specifiche per Mac

Flashback Capture

• Recupera e salva performance improvvisate che sarebbero andate perdute perché Logic non era in modalità di registrazione.

• Abilita la modalità in ciclo per improvvisare più registrazioni, senza preoccuparti di essere in modalità di registrazione. Logic sarà in grado di inserirle in una cartella apposita o in più tracce nuove.

• Usa “Flashback Capture” praticamente su qualsiasi sorgente (MIDI, audio o strumenti esterni) per acquisire performance dinamiche mentre vengono eseguite.

“Stem Splitter” migliorato

• Dividi le parti nelle registrazioni audio con una fedeltà ancora maggiore, ora con il supporto per la chitarra e il piano.

• Usa la nuova funzionalità di submix per creare un file audio personalizzato, come una versione strumentale o con solo percussioni e basso.

• Usa i preset per creare mix di parti usati comunemente, come solo voce, solo strumenti, strumenti con voce e altro.

Strumenti di scrittura nel blocco note di Logic

• Esplora idee come testi dei brani, accordi e altro ancora utilizzando ChatGPT con gli strumenti di scrittura integrati

Nuovi pacchetti di suoni

• “Dancefloor Rush” offre il meglio delle sonorità Drum and Bass con sintetizzatori e percussioni ad alto impatto.

• “Magnetic Imperfections” dona a qualsiasi suono un fascino imprevedibile, evocando lo spirito graffiante del nastro analogico.

• Tosin Abasi mette a disposizione tutto il suo stile da chitarrista metal progressive, con amplificatori ed effetti esclusivi, peculiari tecniche di esecuzione e inconfondibili riff pieni di potenza.

Ricerca e selezione

• Esplora facilmente i progetti di grandi dimensioni cercando e selezionando le tracce per nome o per numero.

Alcune funzionalità richiedono chip M1 o successivi, Apple Intelligence e macOS 15.4, con l’estensione di ChatGPT abilitata.

Logic Pro 11.2 per iPad

Nelle note di rilascio per iPad sono citate le stesse novità della versione Mac e, in più quanto segue:

• Usa i tuoi dispositivi MIDI preferiti per controllare plugin, strumenti e parametri automatizzabili in Logic*.

• Crea collegamenti rapidamente con l’interfaccia intuitiva di “Learn MIDI”: basta selezionare un controllo in Logic e spostare il controllo fisico corrispondente (come un fader, una manopola, un interruttore o un pedale) sul dispositivo collegato.

• Il feedback visivo mostra i controlli assegnati e disponibili in tempo reale, aiutandoti a mantenere la concentrazione mentre esegui un mix, automatizzi gli effetti o regoli gli strumenti.

Prezzi e disponibilità

Logic Pro per Mac 11.2 è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedente, è venduto 229,99 € sul Mac App Store, richiede macOS 14.4 o versioni successive.

Logic Pro per iPad 2.2 è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedente; si scarica dall’App Store e richiede un acquisto in-app (49€ l’anno o 4,99€ al mese); richiede iPadOS 18.1 o versioni successive e un dispositivo con chip A12 Bionic o versioni successive.