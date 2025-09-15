I giapponesi spendono più di chiunque nei videogiochi mobile

Dopo un calo delle entrate del 10% nel 2022 e nel 2023, il mercato del gaming mobile torna a crescere. Nel solo 2025 si prevede che i giocatori di tutto il mondo spenderanno oltre 126 miliardi di dollari in app gaming, 8 miliardi di dollari in più dello scorso anno e 4 miliardi in più rispetto al precedente massimo storico del 2021.

Più della metà del valore di spesa arriva da Stati Uniti e Cina, i più grandi mercati di riferimento nel settore gaming mobile, ma nessuna nazione è paragonabile al Giappone quando si prende in considerazione la spesa per utente.

Secondo i dati riferiti dal sito Skinsluck.com, il Giappone è al primo posto nella spesa in giochi mobile con 578$ per utente, il doppio di quanto spendono gli utenti in Stati Uniti e Corea del Sud, i due più grandi mercati per il gaming mobile, e tra i tra i Paesi più popolosi al mondo, superati dal Giappone che invece ha una popolazione di oltre 122 milioni di abitanti.

Secondo dati di Statista Market Insights, i giocatori in tutto il mondo quest’anno spenderanno 126 miliardi di dollari in giochi mobile. Più della metà di questo valore arriva dagli USA e dalla Cina, rispettivamente con 36 miliardi di dollari e 31 miliardi di dollari. Il Giappone si colloca al terzo posto con 20,9 miliardi di dollari, prima di Corea del Sud (6,1 miliardi) e Germania (3,2 miliardi).

Il ruolo da protagonista del Giappone nell’industria mobile è ancora più evidente quando si guarda alla spesa media per utente: la bellezza di 579$ a persona ogni anno. Il Paese del Sol Levante supera la media globale di 60$ di ben nove volte, numeri molto diversi da tutti quanti gli altri.

Come termine di paragone si prevede che gli statunitensi spenderanno quest’anno 215$ per utente, meno della metà dei numeri previsti in Giappone. Nonostante la popolazione enorme (1,4 miliardi di abitanti) la Cina è indietro in questa classifica, con una spesa media di 50$ per utente, dieci volte meno rispetto al Giappone.

Anche la Corea del Sud, vanta numeri record; nonostante la popolazione relativamente piccola di 52 milioni di abitanti, in questo Paese si spenderanno circa 6 miliardi di dollari nei giochi mobile, collocandosi al quarto posto nella lista mondiale, con una spesa media per utente di 252$, la seconda cifra più alta a livello globale.

Dalle statistiche emerge che anche in Germania la spesa media è elevata tenendo conto della popolazione, con una media di 179$ per utente.

Numeri elevati ma in declino in Giappone

Il Giappone è la nazione dove gli utenti spendono di più in giochi mobile, ma è anche l’unica nazione nella top five che evidenzia un calo delle spese negli ultimi cinque anni. Nel 2025 i giapponesi spenderanno, come accennato, una media di 578$ nel gaming mobile, cifra che è prevista in diminuzione del 2,7%, arrivando a 562$ nel 2030 ma che non influenza la posizione dominante del Paese in termini di spesa per utente.

