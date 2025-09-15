Gli iPhone 17 vendono più degli iPhone 16, ma iPhone Air è una incognita

Come avviene per ogni generazione, l’accoglienza di utenti e mercato viene stimata nel primo weekend di preordini, non solo tramite i tempi di consegna previsti, ma anche con l’analisi dei volumi tenendo conto dei livelli di produzione: secondo Ming Chi Kuo la domanda per i terminali della serie iPhone 17 supera in modo deciso quella registrata al lancio degli iPhone 16 nel 2024.

Il vincitore assoluto è, come prevedibile, iPhone 17 Pro Max. Secondo l’analista i volumi di produzione nel terzo trimestre per questo modello sono circa il 60% più alti rispetto al precedente iPhone 16 Pro Max. Ciò nonostante lo slittamento dei tempi di consegna già nei preordini, simile a quanto avvenuto lo scorso anno, indica che la domanda per iPhone 17 Pro Max supera quella del modello precedente.

Prendendo in esame i modelli iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max Kuo indica che il volume di produzione risulta circa il 25% superiore rispetto agli stessi modelli della serie iPhone 16. Anche in questo caso lo slittamento dei tempi di consegna è interpretato come un indicatore dell’elevata domanda per la serie iPhone 17.

L’incognita iPhone Air

Al contrario i tempi di consegna per gli iPhone Air sono rimasti immutati più a lungo e sono aumentati solo nelle ultime ore. Un dato che alcuni potrebbero interpretare come un segnale di domanda più bassa rispetto a iPhone 16 Plus di cui ha preso il posto.

Nel momento in cui scriviamo su Apple Store in Italia iPhone Air 256GB Celeste è indicato in consegna tra il 30 settembre e il 7 ottobre, oppure per il ritiro in un negozio Apple nel giorno di lancio. Ma Kuo avverte che il volume di produzione di questo modello, è sensibilmente superiore a quello di iPhone 16 Plus, indicativamente tra il 200% o fino a tre volte più alto. Quindi limitarsi a osservare i tempi di consegna racconta solo una parte della storia.

Comunque nel caso di iPhone Air i confronti con la generazione precedente risultano sfalsati, perché si posiziona in una fascia diversa per prezzo e specifiche. Per questa ragione l’analista invita ad attendere l’andamento delle vendite dopo la fase di lancio per una stima più obiettiva.

Tutte le novità del 9 settembre

Il 9 settembre, oltre a iPhone Air, Apple ha presentato iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max, AirPods Pro 3 e anche l’intera gamma di smartwatch 2025: Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 e Apple Watch Ultra 3.

Per un riepilogo completo di tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre 2025 potete fare riferimento a questo articolo.